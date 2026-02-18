バンダイは、『逆転バリバリバース』より「逆転バリバリバース バリバコイン 第1転～秩序を統べる者たち～」「逆転バリバリバース バリバコイン 第1転～自由を求める者たち～」(各全12種・396円)を3月21日より発売する。

『逆転バリバリバース』は、『月刊コロコロコミック 3月号』にて漫画連載中の作品。同作のキーアイテム「バリバコイン」がはやくも商品化する。

それぞれ全12種が収録されたランダムパック商品で、多種多様な「バリビィ」の姿を楽しむことができるほか、コイン同士を弾いてぶつけ合い、コインを裏返すことで勝敗を決めるバトル遊びもできる。

逆転バリバリバース バリバコイン 第1転～自由を求める者たち～

3月21日発売「逆転バリバリバース バリバコイン 第1転～自由を求める者たち～」(全12種・396円)

「逆転バリバリバース バリバコイン 第1転～自由を求める者たち～」では、裏の姿（=エクストリームサイド）がメインとなる「バリビィ」を中心にラインナップ。主人公の相棒となる「ラッティー」も入手可能だ。

ラインナップ（全12種）

RR（リバースレア） 1種 シークレット

BBR（バリバリレア）1種

BR（バリレア）1種

R（レア）4種

C（コモン）5種

※上から順に高レアリティ

※商品1個につきいずれか1種が入っている

「逆転バリバリバース バリバコイン 第1転～秩序を統べる者たち～」

3月21日発売「逆転バリバリバース バリバコイン 第1転～秩序を統べる者たち～」(全12種・396円)

「逆転バリバリバース バリバコイン 第1転～秩序を統べる者たち～」では、表の姿（=オーダーサイド）がメインとなる「バリビィ」を中心にラインナップ。ライバルの相棒となる「ニャルバン」も入手可能だ。

ラインナップ（全12種）

RR（リバースレア） 1種 シークレット

BBR（バリバリレア）1種

BR（バリレア）1種

R（レア）4種

C（コモン）5種

※上から順に高レアリティ

※商品1個につきいずれか1種が入っている

(C) 小学館・BANDAI