小学館は2月27日に、月刊コロコロコミック連載中の漫画『つよいぞ! ムテキッズ』単行本を発売する。あわせてキリンビバレッジは、同キャラクターを起用した子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ100mlPET」を3月17日より全国展開する。

両社は、漫画と飲料を通じた共同プロジェクトとして、子どもたちの「ムテキになりたい」という気持ちを起点に、心と体の健やかさを社会へ広げていくとしている。

単行本『つよいぞ! ムテキッズ』概要

子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ」を飲んだ子どもが“ムテキッズ”へ変身し、日常の困りごとをキャラクター化した“コマリンズ”と向き合い仲間にしていく物語。好きなことに夢中になる楽しさやワクワクを届ける内容とされる。

<登場キャラクター>

ストライカーキッズ(シュウト)、パティシエキッズ(ココ)、エンジニアキッズ(ヒカル)、ダンサーキッズ(リズ)

<書籍概要>

名称:つよいぞ! ムテキッズ

発売日:2月27日

価格:770円

作者:すけまる

発行:株式会社小学館



子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ」概要

<商品概要>

(1)「キリン つよいぞ! ムテキッズ」100ml・ペットボトル

(2)「キリン つよいぞ! ムテキッズ」100ml・ペットボトル6本パック

発売日:3月17日

希望小売価格:(1)150円 (2)900円

販売:キリンビバレッジ株式会社



<中味>

すっきり飲みやすいヨーグルトテイスト。プラズマ乳酸菌500億個(子ども1日分目安量)と鉄分1.2mgを配合。

<パッケージ>

「月刊コロコロコミック」編集部とのコラボによるデザイン。子どもの“好き”と“自分らしさ”を表現したキャラクターを活用し、全6種類を展開する。

漫画と飲料という異色の組み合わせで、子どもたちの“夢中”を応援する取り組みとなる。