小学館は2月27日に、月刊コロコロコミック連載中の漫画『つよいぞ! ムテキッズ』単行本を発売する。あわせてキリンビバレッジは、同キャラクターを起用した子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ100mlPET」を3月17日より全国展開する。
両社は、漫画と飲料を通じた共同プロジェクトとして、子どもたちの「ムテキになりたい」という気持ちを起点に、心と体の健やかさを社会へ広げていくとしている。
単行本『つよいぞ! ムテキッズ』概要
子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ」を飲んだ子どもが“ムテキッズ”へ変身し、日常の困りごとをキャラクター化した“コマリンズ”と向き合い仲間にしていく物語。好きなことに夢中になる楽しさやワクワクを届ける内容とされる。
<登場キャラクター>
ストライカーキッズ(シュウト)、パティシエキッズ(ココ)、エンジニアキッズ(ヒカル)、ダンサーキッズ(リズ)
<書籍概要>
名称:つよいぞ! ムテキッズ
発売日:2月27日
価格:770円
作者:すけまる
発行:株式会社小学館
子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ」概要
<商品概要>
(1)「キリン つよいぞ! ムテキッズ」100ml・ペットボトル
(2)「キリン つよいぞ! ムテキッズ」100ml・ペットボトル6本パック
発売日:3月17日
希望小売価格:(1)150円 (2)900円
販売:キリンビバレッジ株式会社
<中味>
すっきり飲みやすいヨーグルトテイスト。プラズマ乳酸菌500億個(子ども1日分目安量)と鉄分1.2mgを配合。
<パッケージ>
「月刊コロコロコミック」編集部とのコラボによるデザイン。子どもの“好き”と“自分らしさ”を表現したキャラクターを活用し、全6種類を展開する。
漫画と飲料という異色の組み合わせで、子どもたちの“夢中”を応援する取り組みとなる。