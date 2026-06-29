成城石井は、7月3日より「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」を開催。今年も猛暑が予想される中で、すぐに食べることができる商品や、火を使った調理をせずに電子レンジのみで完結する新商品が多数登場する。

コンロを使うと暑い! すぐに食べられるorレンジのみで完結する商品

メニュー一例

「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」を開催する背景について、成城石井 執行役員で広報管掌の五十嵐隆氏は、「今年制定された酷暑(最高気温が40℃以上の日)によって生活者のライフスタイルや食の消費行動の変化があるのでは」と前置きしたうえで、「私たちが実施したアンケート調査によると、"栄養バランスや満足感のある食事や満足感のある食事を用意したい""毎日献立しっかり考えてマンネリ化を防ぎたい"と多くの方が思っている一方で、真夏のキッチンは冷房をかけてもコンロを使えば30℃ぐらいになってしまう。そのため暑い日は食事の準備を15分以内に抑えたいと考えている方も多いです。こうした課題を成城石井として解決していきたい」と話した。

成城石井 執行役員 広報管掌 五十嵐隆氏

成城石井執行役員で商品本部本部長の濱田智之氏は、「成城石井は自社輸入・グローバル調達力が強みです。子会社の東京ヨーロッパ貿易をフル活用し商社を挟まずに中間マージンをカットすることで、適正価格に加えることができます。さらに目利きのバイヤーによる海外からの仕入れと、セントラルキッチンで行う独自の開発力によりワンランク上のプチ贅沢と食の楽しみが叶う」と話した。

成城石井 執行役員 商品本部 本部長 濱田智之氏

7月1日からは公式オンラインショップで「夏の福袋」を販売開始、7月3日からは「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」を開催、7月31日からは「スパイスとハーブでひも解くエスニックフェア」を開催し、夏でも美味しいものを手間なく手軽に楽しめるフェアが続く。

さらに、成城石井では電子レンジのみで調理が完結するRTC(＝Ready To Cook)商品も拡充。生の食材と自家製ダレが容器にセットされており、容器ごと電子レンジで温めるだけでプロの味ができたてで完成する。

RTC 商品ラインナップ

たとえば、「自家製 旨辛チュクミポックム」はイイダコを使用しキャベツ・ニラ・ネギと共に甘辛コチュジャンと合わせた商品。レンジ加熱前のタコと野菜は加熱されておらず、生からレンジで仕上げることでやわらかさを保ちつつ、温めた時に出るエキスも旨味に変えるのが特徴だ。

タコが固くならずに柔らかいと美味しさと本格さがよりアップする

「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」で登場する注目商品は?

ここからは、「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」で登場する注目商品をみていこう。まずは飲料から。「北海道夕張郡産とうもろこし100%使用とうもろこし茶」。

夕張郡産で甘みや香ばしさが特長の「ビビアン種」のみを使用したとうもろこし茶。穀物を高温の熱風で焙煎する「熱風焙煎」製法により、とうもろこしの本来の優しい甘みが感じられる。

続いて「ブラッドオレンジルイボスティーエード」。自社輸入したイタリア・シチリア産のブラッドオレンジのストレート果汁を17％使用し、ルイボスティーと合わせた。一般的にティーエードと呼ばれる商品は濃縮果汁や香料・着色料を使うことが多いというが、ストレート果汁を使用しているのがこだわりだ。食事中でも楽しめる味わいとなっている。

続いては食事系の、「自家製ひんやりトマトのコンポートジュレサラダ」。果肉が厚く爽やかな酸味が特徴の「カナバロトマト」を使用することで、フルーティーかつジューシー。桃のリキュールが香るクラッシュゼリーにレモン・ディル・オクラを加え酸味を利かせているためさっぱりと食べられるだけでなく、1日分の緑黄色野菜が摂取できる。

酸味がしっかりめでジュレも使用しているため食欲がない時でも食べられそう

続いては「自家製冷やし鶏出汁茶漬け(もち麦入り)」。鶏ガラスープと自家製和風だしにより、鶏と魚介の旨味が凝縮し冷たくてもしっかりと塩味とうまみを感じる。冷えた状態でもご飯は固くならず、スープをかけてちょうど良い固さになるように計算されている。

もち麦入りで食感も良い

続いては「自家製 韓国風冷やし中華」。韓国冷麺をイメージし、弾力のある麺にはタピオカを入れるなどオリジナルで冷やし麺専用麺を開発。冷たい状態でももちもち食感が残るのが特徴だ。

タピオカ入りのもちもち麺が楽しい食感

最後に、お酒の「イムブコ シュナンブラン アイスヌーヴォ」。成城石井バイヤーが現地南アフリカのメーカーと共同開発したヌーボーワイン。氷を入れても味わいが崩れず、パイナップルやマンゴーのようなトロピカルな味わいが魅力。

さらに、ここにジュースの「ピンクグァバドリンク」を加えるアレンジも提案。濃厚な味わいが特徴で、ピンクグァバを加えることでさらに夏にぴったりな爽やかな大人のドリンクが完成する。

「イムブコ シュナンブラン アイスヌーヴォ」(750ml1,639円/7月6日発売)

氷を入れて楽しめるワイン