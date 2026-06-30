レインズインターナショナルが展開する「牛角」は7月6日から、平日限定「夏の大焼肉祭り」を全国の牛角店舗(沖縄県を除く)で開催する。

夏の大焼肉祭り

期間中、肉・おつまみ・ドリンク・デザートまで全25品を何皿・何杯でも特別価格で提供する。「黒毛和牛カルビ」は通常968円が特別価格638円、「牛ハラミ」は通常638円が特別価格429円となる。「生ビール」は通常価格638円から67%OFFとなる209円で提供する。

また、定番の焼肉メニューだけでなく、牛角ならではの創作焼肉もラインアップ。見た目のインパクトも楽しい「わたあめすき焼き豚カルビ」は特別価格429円、甘じょっぱい味わいが人気の「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」は、通常528円のところ特別価格319円で提供する。

さらに、肉付きでジューシーな「やげん軟骨(塩ダレ・黒胡椒ダレ)」(通常638円→特別価格429円)、「さっぱり鶏皮ポン酢」(通常418円→特別価格319円)など、お酒との相性が良いメニューもラインアップする。

夏の大焼肉祭り

夏の大焼肉祭り

期間は7月6日～8月6日(平日限定)。牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店を除く全国の牛角店舗(沖縄県を除く)で実施する。

利用には、着席時と会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示する必要がある。割引後の飲食代金合計が税込2,000円以上で利用できる。