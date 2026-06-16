レインズインターナショナルが展開する「牛角」は6月22日から平日限定で、「スタミナWガーリックカルビ」を1人1皿プレゼントするキャンペーンを全国の牛角店舗(沖縄県、他一部店舗をのぞく)で実施する。

6月22日～7月14日までの平日限定で、「焼肉酒場セット」(2,178円)を注文した人を対象に、スタミナWガーリックカルビ(ハーフサイズ)を1人1皿プレゼントする。利用する際は、牛角公式ホームページの「クーポン画面」を着席時に提示する必要がある。

スタミナWガーリックカルビは、"刻み"と"おろし"にんにく、特製旨辛ダレを使用しており、食欲を刺激する味わいが特長。お酒との相性も良く、焼肉時間をより楽しむことができる。

焼肉酒場は、居酒屋感覚で気軽に焼肉を楽しめる平日限定のメニュー。「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせたお得な内容となっている。

選べるホルモン盛りは、「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」「青唐MIX(ごま油&青唐)」の3種類を用意している。

青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた青唐MIX。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てる。

特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた黒MIXは、濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。

にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した白MIX。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせた。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、お酒との相性も良い一皿だという。