「パートナーとの出会いは運命だ」――フィギュアスケートの三浦璃来・木原龍一ペアが初めてプロデュース・出演するアイスショー『THE DESTINY』の8月2日13時公演が、Huluで独占ライブ配信される。

ロゴデザインにも2人のアイデアを反映

2019年にペアを結成し、26年ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦・木原ペア。4月に現役引退を発表し、プロとしてアイスショーでの活動を続ける2人が、今回初めてアイスショーのプロデュースに挑む。

タイトルは『THE DESTINY』。カップル系競技において、「パートナーとの出会いは運命だ」という2人の思いから名付けられた。ロゴデザインにも2人のアイデアが反映されており、青字を金色であしらうことで、“りくりゅう”が初めて年間グランドスラムに輝いた時のフリープログラムの衣装の色と、五輪で獲得した金メダルを表現。さらに、「T」の文字には、2人を象徴する最後のキメポーズがシルエットで取り入れられている。

国内外から2人と交流のある世界トップクラスのペアが集結

同公演は、日本で初めてとなるカップル中心のアイスショー。三浦・木原ペアをはじめ、国内外から2人と交流のある世界トップクラスのペアが集結する。

また、これまでのアイスショーではスケートリンクが競技用より小さくなることが一般的だったが、今公演では競技用の国際規格と同じサイズのリンクを用意。「ペア・アイスダンスならではの魅力やスピード感・迫力を体験してほしい」という2人のこだわりが詰まった公演となる。

ペア競技からは、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルのミネルバファビエンヌ・ハーゼ＆ニキータ・ボロディンペア、同五輪銀メダルのアナスタシア・メテルキナ＆ルカ・ベルラバペア、同五輪団体金メダルのエリー・カム＆ダニー・オシェイペア、長岡柚奈＆森口澄士ペアらが出演予定。

アイスダンス競技からは、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルのマディソン・チョック＆エバン・ベイツペア、同五輪銅メダルのパイパー・ギレス＆ポール・ポワリエペア、“かなだい”こと村元哉中＆高橋大輔ペア、“チームココ”こと小松原美里＆ティム・コレトペア、“うたまさ”こと吉田唄菜＆森田真沙也ペア、“いくこう”こと櫛田育良＆島田高志郎ペアらの出演が決定している。

見逃し配信なし

今回、同公演の最終日となる8月2日13時公演をHuluで独占ライブ配信。Hulu月額会員であれば、追加料金なしで視聴することができる。

見逃し配信はなく、この時限りのライブ配信となる。また、巻き戻しや一時停止はできない。