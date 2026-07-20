フジテレビが運営する動画・電子書籍配信サービス・FODでは、FODポイントやFODコインを映画館で利用できるチケットに交換するサービスを開始した。第1弾として、1700ポイントまたは1700コインで、TOHOシネマズの一般向け「TCチケット」1枚と交換できる。

FODポイントは月額会員に毎月付与され、FODコインはサービス内で購入できる。これまで配信作品や電子書籍などに利用されてきたが、新サービスにより、映画館での鑑賞にも活用できるようになった。

第1弾は全国のTOHOシネマズ

交換対象となる「TCチケット」は、全国のTOHOシネマズで一般の映画鑑賞に使用できる。詳しい交換方法や利用条件は、FODの特設ページで案内されている。

今後は、ローソン・ユナイテッドシネマをはじめ、ほかの映画館で利用できるクーポンにも対象を広げる予定だ。

期間限定で土曜日も映画が1200円

毎週金曜日にTOHOシネマズの映画を割引料金で鑑賞できるFODプレミアム会員向け特典「FODフライデイ」では、期間限定で土曜日も対象に加えるキャンペーンを実施する。

料金は一般・大学生が1200円、高校生以下が900円。FODプレミアム会員本人と同伴者1人の計2人まで利用でき、対象劇場は全国のTOHOシネマズとなる。

対象となる土曜日は、7月25日、8月1日・8日・15日・22日・29日、9月5日・12日・19日・26日の計10日間。FODプレミアムにログインし、Webサイトまたはアプリ内の「優待クーポン一覧」でクーポンを取得した後、劇場の自動券売機かオンライン決済で鑑賞券を購入する。

配信サービス内で作品を見るだけでなく、保有するポイントを映画館での鑑賞にも使えるようにすることで、FODはオンラインと劇場をつなぐサービスの拡充を図る。