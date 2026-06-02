高橋成美が「りくりゅう」木原龍一の印象を語る　　『ななにー 地下ABEMA』

「考えたくもないほどのお金を費やしてもらった」。高橋成美が、フィギュアスケート選手として活動していた当時を振り返った。リンク代やコーチ代など競技にかかる莫大な費用を明かす一方で、メダル獲得後に訪れた意外な変化や、“りくりゅう”木原龍一の素顔についても語った。

高橋成美が語る木原龍一の印象

5月31日配信のABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#120では、「SNSでバズりまくりのイケメン&美女の正体は!? 意外な職業大告白＆プライベートも見せちゃうぞスペシャル!」と題し、好評企画の第6弾を実施。今回は元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美が初登場し、SNSを席巻するインフルエンサーたちのお仕事事情やモテエピソード、さらに私生活を紐解いた。

番組中盤、高橋は「過去に地域の方のご好意で、貸切の遊園地で遊んだことがある」「デパートのフロアを貸し切って、2万円分好きなものを買っていいと言われた」というVIP待遇を受けたエピソードを話した一方で、スケートはお金がかかるというシビアな現実も語る。

「アイスリンクを貸し切る料金が、1時間半のワンレッスンで6万円くらい。そこにプラスしてコーチ代金も払う。スケート以外にバレエなどのレッスンにも通うので、考えたくもないほどのお金を費やしてもらった」と衝撃のお金事情を明かし、稲垣吾郎も「結構かかるね……」と驚いた様子をみせた。

一方で、「メダルを獲得すると飛行機がアップグレードされる」「アイスショーのギャラは信じられないほど上がる」といった夢のある裏話も披露。さらに、2013年から1年間ペアを組んでいた「りくりゅうペア」の木原龍一について、「年上の方からすごいモテていた。守ってあげたい感じの性格だった」「2013年にペア競技を始めてから今のようなしっかりとした性格になった」と自身の印象を語った。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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フィギュアスケートの練習にかかる

費用を告白！？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) May 31, 2026