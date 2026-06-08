一番くじに今秋、上流階級の子息たちが女生徒をもてなす「私立桜蘭高校ホスト部」が登場。このほどA賞のビジュアルが公開され、SNSで話題となっています。

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一番くじ 桜蘭高校ホスト部

～20th Anniversary～

発売決定

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TVアニメ20周年を記念した

ハルヒと環のフィギュアが登場✨

🖊10月24日(土)より順次順次発売予定

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続報をお楽しみに…

(@ichibanKUJIより引用)

かつて平成女児をキュンキュンさせていた「桜蘭高校ホスト部」が、20年の時を経て一番くじで復活。このほど公開されたA賞の「桜蘭高校ホスト部 20th Anniversary フィギュア」では、イケ男揃いのホスト部から、一般庶民の優等生「藤岡ハルヒ」(約14cm)と、ホスト部創設者である日仏ハーフの部長「須王環」(約16cm)が登場します。

1回750円。発売日は10月24日とまだまだ先なのですが、SNSでは「桜蘭高校ホスト部キター!!!!! 嬉しい」「え、え、ハルヒかわい。2人とも美男美女すぎる」「世界一手に入れたいものができた」「最高最高最高!!!」「う、嬉しい〜〜!!めちゃくちゃ楽しみです」と話題に。懐かしの推しメンの登場に歓喜の声が多数寄せられ、執筆時点までに7.4万ものいいねを獲得しています。

あの頃のドキドキを思い出させてくれるホスト部の一番くじ。続報が楽しみですね。

(C)葉鳥ビスコ/白泉社・VAP・NTV・BONES