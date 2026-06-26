BANDAI SPIRITSは7月24日、「ウルトラマンシリーズ」の60周年を記念した一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」を、一番くじONLINE、ウルトラマンショップ等にて発売する。

一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」

今回の一番くじでは、作品の印象的な物語、その世界観を空想し、新たな解釈で創造する新フィギュアブランド「空創ノスタルジオ」より、ウルトラマンやゼットンが登場するなど、全7等級+ラストワン賞が用意されており、7月24日より、一番くじONLINE、ウルトラマンショップなどで発売される。1回900円。

ラインアップはこちら。

【A賞】ウルトラマン 空創ノスタルジオ

『ウルトラマン』最終回の世界観をイメージして、西川伸司氏によって特別に描きおろされたコンセプトビジュアルをもとに、その世界観ごと立体化。全高約21cm。

一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」ウルトラマン 空創ノスタルジオ

【B賞】ゼットン 空創ノスタルジオ

『ウルトラマン』最終回の世界観をイメージして、西川伸司氏によって特別に描きおろされたコンセプトビジュアルをもとに、その世界観ごと立体化。ゼットン星人やその宇宙船、クリアパーツを活用した炎エフェクトといった要素もしっかりとジオラマに。全高約23cm。

一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」ゼットン 空創ノスタルジオ

【C賞】どんぶり

ウルトラマンの様々な怪獣とのワンシーンが外周いっぱいに描かれたどんぶり。サイズは約15cm。

一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」どんぶり

【D賞】エコバッグ

約37cmのビッグサイズのエコバッグ。ベーターカプセルをイメージした内ポケットがポイント。

一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」エコバッグ

【E賞】英雄頭鑑 ウルトラヒーロー vol.1

磁石で飾れるヒーローフィギュアマグネットシリーズ「英雄頭鑑」(ヒーローずかん)から、様々な世代のウルトラヒーローが登場。サイズは約5cm。全6種ランダム。

一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」英雄頭鑑 ウルトラヒーロー vol.1

【F賞】ポスターコレクション

B3という大きめサイズのポスターコレクション。西川伸司氏による今回の一番くじのコンセプトビジュアルもラインアップされている。全10種から選ぶことができる。

一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」ポスターコレクション

【G賞】アクリルスタンド

『ウルトラマン』オープニングに登場する影絵や作品タイトルをモチーフとしたアクリルスタンド。全20種ランダム。サイズは約8cm。

一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」アクリルスタンド

【ラストワン賞】ゼットン(クライマックスver.) 空創ノスタルジオ

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、「空創ノスタルジオ」より、ゼットンがクライマックスver.として登場。全高約23cm。

一番くじ「ウルトラマン 60th Anniversary」ゼットン（クライマックスver.） 空創ノスタルジオ

なお、ダブルチャンスキャンペーンにも、「ゼットン(クライマックスver.) 空創ノスタルジオ」が登場。キャンペーン期間は10月末日までとなっており、当選数は30個。

(C) 円谷プロ