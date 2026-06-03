世界中の人々を魅了し続ける画家、フィンセント・ファン・ゴッホ。その名作を手元で楽しめるアイテムが、7月に「一番くじ」に登場することに。このほどA賞のビジュアルが公開され、SNSで早くも注目を集めています。

フィンセント・ファン・ゴッホは、オランダのポスト印象派の画家。今回公開されたA賞では、名作『星月夜』がジオラマフィギュアになって登場。力強くも繊細なゴッホの筆跡が、立体ならではの表現で再現されているんです。これは楽しみですね。

SNSでは、「思った以上に最高なんだけど…」「めっちゃ欲しい!!! めっちゃ美しい!!!爆買いします!!!!!!!!!」「ははーん? きちゃったねこれ お金かけたいよ俺」「これだけは何としてもゲットしたい」「ほかのラインナップも楽しみ」と早くも話題となっています。

1回800円で、発売日は7月25日。全ラインナップは、7月上旬に公開予定となっています。どの名作がどんなビジュアルで登場するのか、続報をお楽しみに!!