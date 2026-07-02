クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、涼し気な水族館の人気者「ペンギン」と、水面にきらめく「流氷」をモチーフにした新商品2種を「COOL SUMMER LOVIN’」と題し、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗※1で、7月15日から期間限定で販売する。(※1 KKD店舗以外の一部小売店及び催事を除く)

暑さが本格化するこれからの季節に登場するのは、見た目にも涼やかな「ペンギン」と「流氷」をモチーフにした夏にぴったりのドーナツ。"涼"を感じられる爽やかなビジュアルと、思わず笑顔になるかわいらしいデザインで、夏休みやお盆など、家族や友人と過ごすひとときを彩る。

『ペンギン カスタード』

「ペンギン カスタード」(378円)は、KKDJから初登場の水族館の人気者「ペンギン」をモチーフにしたドーナツ。

ふわふわの生地に北海道産のミルクを使用したコクのあるカスタードクリームをつめて、ペンギンをイメージしたバニラ風味のブルーのコーティングで覆って、キュートなおなかをミルキーなホワイトチョコで表現している。仕上げにビターチョコでつぶらな瞳を、カスタード風味コーティングでくちばしを描いているとのこと。

『流氷 ホワイトチョコ リング​』

「流氷 ホワイトチョコ リング」(291円)は、太陽の光を受けてきらめく涼し気な「流氷」をイメージしたドーナツ。

人気No.1の「オリジナル・グレーズド」をミルキーなホワイトチョコでコーティングし、ガリッとした食感が楽しいクリアカラーのザラメと、口の中でパチパチと弾けるブルーのキャンディチョコをトッピング。見た目の涼やかさはもちろん食感も楽しめる商品に仕上げている。

「ペンギン カスタード」と並べると、涼し気な海の風景を思わせる、夏らしい世界観を楽しめるとのこと。