クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは4月8日から、イルミネーションと任天堂とユニバーサル・ピクチャーズによる新作アクションアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とコラボしたドーナツ4種を、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にて期間限定で販売する。

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2023年に公開された『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くスーパーマリオブラザーズの世界を基にしたアニメーション映画。

今回展開するコラボドーナツは映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語の鍵ともなる人気キャラクター、マリオ・ヨッシー・チコをモチーフにした3種に加えて、スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。

「マリオ ストロベリー」(388円/イートイン396円)は、マリオカラーで包まれたリングドーナツ。ふわっとした生地をほんのり甘酸っぱいストロベリーアイシングで包んで、パリッとした食感が楽しい赤と青のスプリンクル、星型のシュガースプレーをトッピング。さらに、マリオの帽子ピックを飾っている。

「ヨッシー カスタード エッグ」(410円/イートイン418円)は、ヨッシーのタマゴをイメージしたドーナツ。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上に、ヨッシーのタマゴのもようをイメージした楕円の緑色のプレートチョコをのせた一品。

ドーナツの中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入っている。

「ヨッシー カスタード エッグ」(410円/イートイン418円)

「チコ&ブルーベリー ギャラクシー」(410円/イートイン418円)は、映画の世界観を本映画の重要キャラクターであるチコを主役に表現した一品。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上から、ピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味コーティングで銀河の不思議な世界を表現し、その上から宇宙に見立てたブルーベリーのジューシーなナパージュをコーティング。

上記3種がセットになった「ギャラクシー ボックス(3個)」(1,177円/イートイン1,199円)や上記3種と定番のオリグレとダブル チョコ クランチを合わせた6個入りの「ギャラクシー ダズン ハーフ(6個)」(1,825円/イートイン1,859円)も販売する。

「ギャラクシー ダズン ハーフ(6個)」(1,825円/イートイン1,859円)

「ハテナブロック ボックス (1個)」(540円/イートイン550円)は、スーパーマリオでおなじみの「ハテナブロック」をイメージしたボックス。カスタード風味コーティングの上をカラフルスプレーで飾ったリングドーナツに、アイテムのピックがランダムでつくため、何が出るかわからないハテナブロックのワクワクを体験できる。

「ハテナブロック ボックス (1個)」(540円/イートイン550円)

同商品を店頭で購入すると、1箱につき1枚のコラボステッカーが店頭でもらえる。ステッカーのデザインは全3種、ランダムで配布。

スーパーマリオコラボBOX購入者限定ステッカー

なお、上記の商品はいずれも4月8日～5月26日までの販売を予定しているが、なくなり次第終了となる。

さらに、限定デザインのバッグ「コラボ エコバッグ」(1,980円)もクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗(KKD店舗以外の一部小売店及び催事を除く)にて販売。クリスピー・クリームのハーフボックス(ドーナツ6個用)が最大で4箱入る仕様。ドーナツと同時に購入すると表示価格よりお得に購入できる(詳細は店舗にて提示)。

加えて、期間中は「渋谷シネタワー店」が映画の世界観の装飾に。マリオやヨッシーだけでなく、ピーチ姫やキノピオ、クッパjr．など映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた装飾で店内を賑やかに演出する他、映画の世界を表現した特別なフォトスポットも楽しめる。

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