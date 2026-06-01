クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは6月5日のドーナツの記念日である「ナショナル ドーナツデー」に、「オリジナル・グレーズド」を1つプレゼントするキャンペーンをクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗(催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く)にて実施する。また、6月1日、抽選で100社へ1社につき最大60個のドーナツを無料で提供する「DX(ドーナツ トランスフォーメーション)」の参加企業・団体の募集も開始する。

毎年6月の第一金曜日は、アメリカで生まれたドーナツの記念日「ナショナル ドーナツデー」。同日アメリカでは、多くのドーナツ店でドーナツの無料配布が行われており、世界各国のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗でも、同様のキャンペーンを展開している。

今年は日本上陸20周年を記念し、昨年よりも1万個多い"全店合計2万個"の「オリジナル・グレーズド」を取り揃えている。各店舗オープン時間より先着で、1つプレゼント。「オリジナル・グレーズド」は、1937年のブランド創業以来89年以上変わらない秘伝のレシピで作り続けてきた看板商品で、イーストを使用したふわふわの生地をグレーズ(砂糖)でコーティングしたドーナツ。

また、製造工程が見られるドーナツシアターを備えた、東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・キャナルシティ博多店では、同日13～15時の2時間限定で、「できたての温かいオリジナル・グレーズド」を1つプレゼント。店内に設置された電飾看板「HOT LIGHT(ホットライト)」の点灯が、「できたての温かいオリジナル・グレーズド」配布の合図となる。なお、同3店舗ではオープン時間からのドーナツ配布は行わない。

さらに、同社はドーナツを通して社内のコミュニケーション活性化を支援する「DX(ドーナツ トランスフォーメーション)」を今年も実施。抽選で100企業・団体へ、「オリジナル・グレーズド ダズン」を希望数(1～5ダズン)提供する。