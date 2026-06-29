【2026年6月・7月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、暑い日に食べたい冷たいつけ麺や、チーズをたっぷりトッピングした焼きパスタなど、注目の商品が目白押しです!

2026年6月・7月の新商品5品まとめ(6月30日〜7月6日)

「ふわっとろ親子丼」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 関東、山梨県、長野県、中国、四国

鶏だしを効かせたコク深い割り下の旨味がじゅわっと広がる、ふわっとろ玉子の親子丼です。

「中華蕎麦とみ田監修 濃厚豚骨魚介 冷しつけ麺」(699円)

「中華蕎麦とみ田監修 濃厚豚骨魚介 冷しつけ麺」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」が監修した、豚骨魚介スープの冷たいつけ麺です。

「チーズの虜 うまトマソース 焼きパスタ」(572円)

「チーズの虜 うまトマソース 焼きパスタ」(572円)

価格 : 572円

販売地域 : 全国

香味野菜の旨味を加えた濃厚な味わいのトマトソースに、とろ～りのびるチーズソースを絡めて食べる焼きパスタです。

「鉄鍋炒め 肉玉チャーハン」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、近畿、九州

ふんわりとした玉子に甘辛く味付けした豚肉をのせた、食べ応えのあるチャーハンです。

「豚玉子そばめしおむすび」(235円)

価格 : 235円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県

ボリューム感あるそばめしおむすびです。甘濃いそばめしに、豚肉を敷いて焼き上げた玉子を組み合わせ、あおさ入りのマヨネーズで味付けしました。

まとめ

ふわとろ玉子をのせた「ふわっとろ親子丼」や、王道の具材がたまらない「鉄鍋炒め 肉玉チャーハン」は、スタミナをつけたいランチタイムにぴったりな商品。時間がないときは、片手で満足感を得られる「豚玉子そばめしおむすび」がおすすめです。

「中華蕎麦とみ田監修 濃厚豚骨魚介 冷しつけ麺」は、ラーメン気分だけど暑い日に◎ トマトソースとチーズソースの組み合わせがクセになる「チーズの虜 うまトマソース 焼きパスタ」は、チーズ好きにはたまらない一品なので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用