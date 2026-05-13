クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは5月27日から、「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」で選ばれた上位5品をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗(一部小売店及び催事は除く)で期間限定復刻販売する。

「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」上位5品

「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」は、日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして2025年12月よりスタート。同社がこれまで開発してきた約1,000種以上のドーナツの中から特に人気の高かった50品をノミネートし、総投票数8万以上により5品を選出。

1位は、2019年に発売された「ミント チョコ ケーキ」(378円/イートイン:385円)。チョコ オールドファッションをミント風味コーティングで包み、ビターチョコでストライプした商品。

「ミント チョコ ケーキ」(378円/イートイン:385円)

2位は、2020年に発売された「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」(356円/イートイン:363円)。ベルギーで85年以上愛されているビスケット「ロータス ビスコフ」とのコラボレーション。「ロータス ビスコフ」をホワイトクリームの上に砕き、中心には、まるごと1枚をトッピング。クリームにカラメルのほのかな甘さとシナモンの香りが広がる一品となっている。

「ロータス ビスコフ ホワイトクリーム」(356円/イートイン:363円)

3位は、2021年に発売された「アザラシ カスタード」(378円/イートイン:385円)。ビターチョコで描いたアザラシの顔に、ミルキーでコクのあるホワイトチョコの丸い鼻をあしらった商品。ホワイトチョコの顔の中には、北海道産ミルクとバニラビーンズ入りのカスタードクリームを使用している。

4位は、2024年に発売された「ティラミス クリーム」(378円/イートイン:385円)。ティラミスをドーナツで表現した商品。中にマスカルポーネ入りクリームを入れ、コクのあるチーズ風味のコーティングで包み、仕上げにほろ苦いコーヒーソースと、オリジナルブレンドのココアパウダーを使用している。

5位は、「ニューヨーク チーズケーキ」(378円/イートイン:385円)。ニューヨークチーズケーキの濃厚でクリーミーな味わいをドーナツで表現した商品。クリームチーズ入りの風味豊かなフィリングとアーモンドクランチとグラハムクッキーの香ばしさの相性が良い。

「オリジナル・グレーズド」と上記5商品を組み合わせた「Love 5 ダズン ハーフ(6個)」(1,976円/イートイン:2,013円)も販売する。

「Love 5 ダズン ハーフ(6個)」(1,976円/イートイン:2,013円)

なお、上記の商品は6月23日までの販売を予定しているが、なくなり次第終了となる。