フランチャイズビジネスインキュベーションが展開する「鰻の成瀬」は7月7日、新ブランドとなる「二代目ひつまぶしの成瀬」を東京都板橋区と千葉県千葉市に同時オープンする。

二代目ひつまぶしの成瀬

名古屋で受け継がれてきた、ひつまぶし文化を全国へ

ひつまぶしは、名古屋を代表する郷土料理として長年親しまれてきた。一杯目はそのまま、二杯目は薬味を添えて、三杯目は特製だしをかけて。一つの料理で三通りの味わいを楽しめる、日本ならではの食文化である。この名古屋伝統の食文化をより身近に楽しめるブランドとして、本格的なひつまぶしを提供する。

二代目ひつまぶしの成瀬 (左)板橋店、(右)千葉店

昭和44年創業「三代目うな東」が監修

同ブランドは、昭和44年創業の老舗うなぎ店「三代目うな東」が監修している。長年受け継がれてきた秘伝のタレや味づくりの考え方を取り入れ、伝統の味を大切にしながら、新しいひつまぶしブランドとして誕生した。

三代目うな東

ニホンウナギと滋賀県産コシヒカリを使用

同店では、ニホンウナギを使用。外は香ばしく、中はふっくらとした食感に焼き上げている。また、長年受け継がれてきた秘伝のタレが鰻本来の旨味を引き立てる。ご飯には滋賀県産コシヒカリを使用し、日本米飯管理士協会監修の炊飯方法を採用。鰻との相性を追求したご飯を提供する。

メニューは、「特上ひつまぶし」「上ひつまぶし」「白焼ひつまぶし」などを用意している。

特上ひつまぶし

白焼ひつまぶし