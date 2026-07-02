中洲の元No.1キャバ嬢の月収、出費、貯金…金銭事情を赤裸々に語る

ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#5が6月25日に配信された。

中洲の元No.1キャバ嬢が金銭事情を赤裸々に語る

番組には、九州最大級のキャバクラで長年ナンバーワンを牽引し続けた中洲の元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場。バースデーイベントでは売上約1,200万円を記録し、月収は「だいたい200～300万ぐらい」と語る乃南。しかし、ドレス代や美容代、客へのプレゼント代など、トップキャバ嬢を維持するための出費が毎月100万円以上にのぼる現状を告白する。

さらにクレジットカードの先月の請求額が約149万円を超えていることを明かし、現在の貯金について「使えるお金は、今、300万くらいしかないです」と、華やかな世界とは裏腹なリアルすぎる金銭事情を赤裸々に語った。

また、仕事のプレッシャーについても「正直に生きたい。嘘つきすぎてる」「年々きついです、本当に。今年(28歳)が初めて感じる。体に症状が出るようになっちゃって」と苦悩を吐露。「30歳までにキャバクラ以外の収入源を作って、引退したいなっていう気持ちはある」と、切実な本音をこぼしていた。

如月れいも認めるスゴさ

中洲 元No1キャバ嬢が月収を公開！



◤資産、全部売ってみた

ABEMAで無料配信中◢ — ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) June 25, 2026