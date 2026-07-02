中洲の元No.1キャバ嬢の月収、出費、貯金…金銭事情を赤裸々に語る

ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#5が6月25日に配信された。
中洲の元No.1キャバ嬢が金銭事情を赤裸々に語る
番組には、九州最大級のキャバクラで長年ナンバーワンを牽引し続けた中洲の元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場。バースデーイベントでは売上約1,200万円を記録し、月収は「だいたい200～300万ぐらい」と語る乃南。しかし、ドレス代や美容代、客へのプレゼント代など、トップキャバ嬢を維持するための出費が毎月100万円以上にのぼる現状を告白する。
さらにクレジットカードの先月の請求額が約149万円を超えていることを明かし、現在の貯金について「使えるお金は、今、300万くらいしかないです」と、華やかな世界とは裏腹なリアルすぎる金銭事情を赤裸々に語った。
また、仕事のプレッシャーについても「正直に生きたい。嘘つきすぎてる」「年々きついです、本当に。今年(28歳)が初めて感じる。体に症状が出るようになっちゃって」と苦悩を吐露。「30歳までにキャバクラ以外の収入源を作って、引退したいなっていう気持ちはある」と、切実な本音をこぼしていた。
如月れいも認めるスゴさ— ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) June 25, 2026
中洲 元No1キャバ嬢が月収を公開！
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【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。