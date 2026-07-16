7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTのデビューシングル「ZERO」のリリースを記念した「TAGRIGHT×JOYSOUND コラボキャンペーン」が、15日からスタートした。

キャンペーンでは、対象機種を導入するカラオケ店舗でTAGRIGHTの楽曲を歌うと、オリジナル待ち受け画像がもれなくもらえるほか、抽選でオリジナルアクリルしおり7種セットが当たる。

オリジナル待ち受け画像を全員にプレゼント

参加するには、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」のいずれかを導入している店舗で、スマートフォンアプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用。TAGRIGHTの楽曲を予約して歌唱する。

参加者には、TAGRIGHTとJOYSOUNDによるオリジナル待ち受け画像をプレゼント。画像は全7種からランダムで配布され、1曲につき1日1回取得できるため、期間中に全種類を集めることも可能となっている。

さらに、画面に表示される応募フォームから申し込むと、抽選で20人に「TAGRIGHT×JOYSOUND オリジナルアクリルしおり7種セット」が当たる。Wチャンスへの応募は1人1回まで。

「TAG SEARCH」から誕生した7人組

TAGRIGHTは、オーディション番組で注目を集めた西山智樹と前田大輔が手がけたボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から誕生した7人組。15日にデビューシングル「ZERO」をリリースし、正式デビューを迎えた。

8月11日には、東京・豊洲PITで初の単独公演「TAGRIGHT 1st Live～RUNWAY for YOU～」を開催する予定。プレデビュー期間を経て成長した7人が、デビューシングルを携えてステージに立つ。

キャンペーンは8月16日23時59分まで実施される。