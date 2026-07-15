乃木坂46賀喜遥香「別に一途じゃなくても着ていいよ…」生誕記念Tシャツに書いた「一途」の意味とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。7月9日（木）の放送では、遥香先生の生誕記念グッズを購入したという生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「遥香先生の生誕記念グッズ、緑色で8の字が書かれたバッグを買いました！めちゃめちゃ欲しくて、デザインもかわいかったので、購入できてとてもうれしいです！ 遥香先生のお誕生日におこなわれる全ツ（真夏の全国ツアー2026）福岡公演に絶対に持って行って応援します！」賀喜：ありがとう（笑）！ すごく欲しかったことが伝わるメッセージ。毎年、お誕生日が近づくと生誕記念グッズを出させていただくんですよ。トートバッグとかTシャツとか、缶バッジとかいろいろあるんですけど……それを買ってくれた！ うれしい！このトートバッグ、めっちゃ真みどりだよ（笑）。作るときに色をどうするか悩んだんですよ。「トートバッグっぽい白やベージュみたいな色のほうが使いやすいよな。でも、それって私っぽくないよな。じゃあ、オレンジ？ いやオレンジはちょっと派手だな」と思って……緑にした！ 緑もめちゃくちゃ目立つけど（笑）。それで、真ん中に小さく「8」が書いてあって、その上にかきねこがいるっていう。「これ、かわいいんじゃない!?」と思って作ってみました。賀喜：Tシャツも、トートバッグに描いてある子が背中の右下あたりにいるんですよ。そして、正面のど真ん中には「一途」とでっかく私がiPadで書きました（笑）！別にいいんですよ、私に一途じゃなくたって。乃木坂46とか、世の中には素敵なアイドルがいっぱいいるわけで。だから、別に一途じゃなくても着ていいよ……これは圧をかけているんですけど（笑）。でも「私への愛が一途だったらうれしいな～」と思って作ったものです。毎年、自分で絵を描いているんですけど、今年はシンプルにしようと思って。しかも、今年の全ツの福岡公演が、私のお誕生日の8月8日（土）なので、もしかしたら「一途Tシャツ」を着ている人がいっぱいいるかもしれない（笑）！ もしかしたら、緑のトートバッグを持ってくる人がいるかもしれない！ 私も探そう～！ お誕生日公演、楽しみなんですよね。そのなかにリスナーくんもいてくれると思っているから探すね！ こういうメッセージがすごくうれしい！ ツアーも頑張ります！――ほかにも、この日の放送では10代の生徒から届いたメッセージを次々と紹介していきました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info