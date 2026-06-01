深田えいみ、容姿への強いコンプレックスを抱いた出来事を振り返る　『資産、全部売ってみた』

いじめを受けていた過去を明かした深田えいみ。高校時代には、思いを寄せていた男子生徒が自分のことを「デブ」「ブス」と言っていたと知り、容姿への強いコンプレックスを抱くようになったという。その出来事が、その後の人生を大きく動かすきっかけになった。
深田えいみが“資産を売る人”として登場
5月28日配信のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』では、レギュラー配信第1回の“資産を売る人”として、SNS総フォロワー数1400万人超を誇る元セクシー女優の深田えいみが登場した。
番組では、都内にある深田の自宅を訪問。Tシャツにショートパンツというナチュラルな姿で登場した深田の生活空間は、意外にもシンプルな1LDK。タワーマンションでもなく、生活感あふれる様子の深田の私生活に、スタジオの吉村崇(平成ノブシコブシ)も「もっとゴリゴリの派手な家かと思った」と驚きの声を上げた。
深田の自宅で行われたインタビューでは、「小学2年生から中学2年生まで、いじめを受けてました。毎日でした」と壮絶な過去を回顧。深田に見立てた人型をカッターナイフで切り刻まれるなど陰湿ないじめを受け続け、「ずっと“死にたい願望”があった」と当時の深い絶望を明かした。
容姿への強いコンプレックスを抱いた出来事
そんないじめ被害から抜け出した高校時代にも、深田に試練が訪れる。深田が思いを寄せていた男子が、深田について「デブとかブスとか言ってた」と、別の男子生徒から笑いながら告げられたことで、「世の中“体の細さ”と“顔”なんだなって」と容姿への強いコンプレックスを抱くことに。
高校2年生で“整形願望”が芽生えた深田は、その整形費用を稼ぐため、当時流行っていた個人チャットから勧誘を受け、「早くお金稼ぎたくて、早く顔を変えたかった」と、18歳でセクシー女優の世界へ飛び込むことを決意する。
しかし、高校卒業後にスーパーの就職説明会へ行くふりをしてセクシー女優の面接に向かった結果、内定先の会社から親へ連絡がいってしまい、「私が帰ってきたら(母親が)『えっ』ってなっていて……修羅場でした」と、両親に嘘がバレてしまった当時の生々しいエピソードも告白した。
深田えいみ「死にたかった」— ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) May 29, 2026
壮絶なイジメ被害を語る...
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【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。