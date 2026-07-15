[Alexandros]川上洋平 鉄道博物館で“旅”をテーマに楽曲をセレクト！「混雑した電車のなか」で聴きたい楽曲とは？

ロックバンド[Alexandros]の川上洋平がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「おとをかし」。この番組は川上が毎週、その日の空気感、季節感、そして世の中の雰囲気を加味して、洋邦ジャンルを問わず“今の気分”で極上の音楽をセレクトしていきます。7月11日（土）、18日（土）の放送では、埼玉県さいたま市大宮区にある日本最大級の鉄道ミュージアム「鉄道博物館」でおこなわれた公開収録の模様をお届け！ 当記事では、鉄道といえば“旅”ということで、川上が「旅にまつわる音楽」をセレクトした11日放送回の模様を紹介します。7月5日、埼玉県にある鉄道博物館で「おとをかし」の公開収録が開催されました。この日の放送では、川上が「旅」をテーマにセレクトした楽曲を聴きながら、曲の魅力や旅の思い出を語りました。最初にリクエストしたのは、イギリスの音楽ユニットThe Chemical Brothers（ケミカル・ブラザーズ）の1曲です。選曲理由について、川上は電車の車窓から見える景色を映し続けている同曲のミュージックビデオを挙げ、「最初は何のことか分からないんですよ。ただ風景が流れているだけなんですけど、すごく面白いギミックが隠されています。ぜひ注目して観てほしい」と紹介します。また、子どもの頃に電車に乗った際、車窓から見えるビルや木を指で避ける遊びをしていたという微笑ましいエピソードも披露。会場のお客さんのなかにも同じ遊びを経験した人がおり、うれしそうに和やかなやり取りを見せていました。続いては、アメリカ・ロサンゼルス出身のシンガー・ソングライター Phoebe Bridgers（フィービー・ブリジャーズ）の最新アルバム『Lost Weekend』のリード曲をピックアップします。川上は、“旅”のなかでも幸せな気分になれる旅行がある一方で、「現実逃避したい」「現状から逃亡したい」と気持ちを和らげてくれるものでもあると言い、そうした心境に寄り添ってくれる曲としてセレクトしたといいます。ちなみに、川上は過去にZepp DiverCity（TOKYO）でおこなわれたPhoebe Bridgersのソロライブを観に行ったことがあると言い、「本当にかっこ良かったですね」としみじみ語っていました。3曲目に選んだのは、スーダン系アメリカ人アーティスト・Dua Saleh（デュア・サレー）の楽曲です。川上は「まだそこまで世に広まっていないのかなと個人的には思っているんですけど」と前置きしつつ、「（聴いていて）すごく気持ちがいいです。特に混雑した電車のなかって、人の声とか雑音が入ってくるから“窮屈だな……”と思ってしまうことがありますけれど、そんなときに、ノイズキャンセリングイヤホンで“無音を楽しむ”みたいなのもいいと思っていて。その“無音”と“音楽”を交互に楽しめるような楽曲だと思います」と選曲理由を語ります。さらに、楽曲の特徴についても、「とにかく音数が少ないんだけど、ちゃんと気持ちいいところに音を入れていて、それが今の日本にぴったりだなって思いました」と明かします。そのほかにも、4曲目の旅ソングとして「FABRIC YOUTH」（[Alexandros]）をオンエアし、今回の企画を締めくくりました。最後に、1週目（11日放送分）の公開収録を終えた川上は、「もっと盛り上げてもよかったかもしれませんけど、ライブとは違うんでね。今日はほっこりした雰囲気で行きたいなと思って」と本番前に考えていたことを明かしつつ、「こんなに素晴らしい場所でおこなえたのもそうだし、皆さんとこうやって生で反応をいただきながらやれたのは本当にうれしかったです！」と感謝の言葉を伝えます。そして、「今回は“旅”にまつわる曲をたくさん紹介しましたけれど、ここから各アーティストの他の曲もチェックしてもらえたらうれしいなと思います」と呼びかけていました。次回、7月18日（土）の放送も、鉄道博物館での公開収録の模様をお届けします。＜番組概要＞番組名：おとをかし放送日時：毎週土曜日12:30～12:55パーソナリティ：[Alexandros] 川上洋平番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/okashi/番組公式X：@otookashi_TFM