「AIは“思い通り”になってしまう」お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が、AI活用に対する考えを語った――。

「AIは思い通りになりすぎる」「癒すためならOK」

2日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、“孤独・孤立対策としてのAI活用”を特集。AIに恋愛感情を抱いたことがある人は6人に1人にのぼり、“AIパートナー”と結婚する人も。一方で、AIに没頭するあまり、人との交流を持たなくなる“AI依存”も危惧されている。兼近は、「思い通りにならない現実から離れるために、自分の壊れてしまった心を治すためにAIを活用する。僕は大賛成」と肯定しつつ、恋愛においては、「本来は、人間同士でするものを、AIに持っていってる。そこにすごい違和感がある」と本音を語った。

続けて、「AIは思い通りになってしまうっていうのが現実」と前置きしながら、「AIは思い通りになりすぎてるんで。社会活動に悪影響を与えていく可能性はある。だから、推奨はあまりしないでほしいけど……。癒すためならOKかなと」と逡巡。今後、「AIにわざと不規則性を持たせる可能性もある」と指摘されると、「でも、それって今求めてるAIじゃないですよね」とキッパリ返し、「人間らしいAIなんで。それは、人間になってきちゃうじゃないですか。それって、“人間に求めてる”ってことなんで。だったら、人間でいいはず」と持論を唱えていた。