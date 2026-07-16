28年前の衣装を再現し、夏の名曲を一発撮り――T.M.Revolutionの「HOT LIMIT」が、16日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率545.3％を記録し、1位を獲得。デビュー30周年を迎えたT.M.Revolutionによる「THE FIRST TAKE」での歌唱が大きな反響を呼んだ。
当時の衣装を再現し「THE FIRST TAKE」登場
「HOT LIMIT」は、1998年6月24日にCDシングルとして発売された楽曲。夏を象徴するナンバーの一つとして、長年にわたって親しまれてきた。
今回の急上昇につながったのは、10日にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された「HOT LIMIT / THE FIRST TAKE」。今年デビュー30周年を迎えたT.M.Revolutionが、楽曲発表当時と同じバックトラックに乗せ、一発撮りで歌唱した。
公開前日の9日には出演予告映像がX(Twitter)に投稿され、当時のミュージックビデオで着用していた衣装を再現した西川貴教の姿が登場。歌唱曲を予想する声や、「HOT LIMIT」の歌詞になぞらえたコメントが相次ぎ、公開前からSNSで話題を集めていた。
本編でも、印象的な衣装をまとった姿と力強い歌唱パフォーマンスに注目が集まり、ストリーミング再生を大きく伸ばした。
サザン「いとしのエリー」が3位
同ランキングでは、サザンオールスターズの「いとしのエリー」が上昇率154.8％で3位にランクイン。Netflixドラマ『ガス人間』の物語の核心に関わる“キーソング”として起用されることが発表され、再生数を伸ばした。
Snow Manは、「カリスマックス」が4位、「オドロウゼ!」が6位、「SAVE YOUR HEART」が7位、「BANG!!」が8位に入り、計4曲がTOP10入り。ケツメイシの「夏の思い出」は、中古車情報メディア「カーセンサー」の新CMへの起用を受け、上昇率38.6％で9位となった。
※オリコン調べ(2026年7月20日付、集計期間：2026年7月6日～12日)
【編集部MEMO】
T.M.Revolutionは、西川貴教によるソロプロジェクト。1996年に「独裁 -monopolize-」でデビューし、パワフルな歌声と印象的なパフォーマンスで人気を集めた。「HIGH PRESSURE」「WHITE BREATH」「HOT LIMIT」「INVOKE -インヴォーク-」など数多くのヒット曲を発表。アニメ作品とのタイアップやライブ活動などを通じて幅広い支持を得ており、2026年にデビュー30周年を迎えた。