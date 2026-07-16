28年前の衣装を再現し、夏の名曲を一発撮り――T.M.Revolutionの「HOT LIMIT」が、16日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率545.3％を記録し、1位を獲得。デビュー30周年を迎えたT.M.Revolutionによる「THE FIRST TAKE」での歌唱が大きな反響を呼んだ。

「HOT LIMIT / T.M.Revolution」

当時の衣装を再現し「THE FIRST TAKE」登場

「HOT LIMIT」は、1998年6月24日にCDシングルとして発売された楽曲。夏を象徴するナンバーの一つとして、長年にわたって親しまれてきた。

今回の急上昇につながったのは、10日にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された「HOT LIMIT / THE FIRST TAKE」。今年デビュー30周年を迎えたT.M.Revolutionが、楽曲発表当時と同じバックトラックに乗せ、一発撮りで歌唱した。

公開前日の9日には出演予告映像がX(Twitter)に投稿され、当時のミュージックビデオで着用していた衣装を再現した西川貴教の姿が登場。歌唱曲を予想する声や、「HOT LIMIT」の歌詞になぞらえたコメントが相次ぎ、公開前からSNSで話題を集めていた。

本編でも、印象的な衣装をまとった姿と力強い歌唱パフォーマンスに注目が集まり、ストリーミング再生を大きく伸ばした。

サザン「いとしのエリー」が3位

同ランキングでは、サザンオールスターズの「いとしのエリー」が上昇率154.8％で3位にランクイン。Netflixドラマ『ガス人間』の物語の核心に関わる“キーソング”として起用されることが発表され、再生数を伸ばした。

Snow Manは、「カリスマックス」が4位、「オドロウゼ!」が6位、「SAVE YOUR HEART」が7位、「BANG!!」が8位に入り、計4曲がTOP10入り。ケツメイシの「夏の思い出」は、中古車情報メディア「カーセンサー」の新CMへの起用を受け、上昇率38.6％で9位となった。

※オリコン調べ(2026年7月20日付、集計期間：2026年7月6日～12日)