スターバックス コーヒー ジャパンは、韓国・ソウル発のストリートウェアブランド「thisisneverthat(ディスイズネバーザット)」と初のコラボレーションを展開する。「neverthatcoffee」をコンセプトにしたコレクションを、4月28日より公式オンラインストアにて発売するとのことだ。

スターバックス×thisisneverthat イメージ画像

コーヒーとストリートスタイルが融合した「neverthatcoffee」

今回のコラボレーションでは、ファッションとコーヒーが日常に寄り添う存在であるという共通点から、新しいコーヒーの楽しみ方を提案している。ウェアにはブランドを象徴するワッフル素材やコットンジャージーを採用。ピグメント染めやガーメントウォッシュ加工を施すことで、長年着込んだような柔らかな質感や風合いを表現しているとのことだ。

また、背面にはサイレンロゴがあしらわれ、ユニセックスで楽しめるS〜XLのサイズ展開となっている。ウェアのほか、韓国のスターバックスで人気の形状を採用したステンレスマグタンブラーや、パッカブル仕様のバックパックなど、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが揃っているとしている。

商品ラインナップ

紹介されている商品は以下の通りだ。

thisisneverthat starbucks ハンドルリッドステンレスボトル 680ml

前面にブランドロゴ、背面にスターバックスの文字を配したボトル。マットな質感のパウダー加工が施されている。

ハンドルリッドステンレスボトル 680ml

価格:6,600円



thisisneverthat starbucks ステンレスマグタンブラー 503ml

直線的な輪郭が特徴のモデル。前面には両ブランドを組み合わせたオリジナルデザインが施されている。

ステンレスマグタンブラー 503ml

価格:5,500円



thisisneverthat starbucks ワッフルフーディー カーキ

コットンサーマルジャージ素材を使用。ピグメント染めによる絶妙な色ムラが特徴だ。

ワッフルフーディー カーキ

価格:18,700円

サイズ:S/M/L/XL



thisisneverthat starbucks フーディー オフブラック

肉厚なコットンブレンド素材を採用。背面にサイレンロゴが配されている。

フーディー オフブラック

価格:18,700円

サイズ:S/M/L/XL



thisisneverthat starbucks S/S Tシャツ

リラックスフィットのTシャツ。オフブラックとホワイトの2色展開となっている。

S/S Tシャツ

価格:8,800円

サイズ:S/M/L/XL



thisisneverthat starbucks L/S ワッフルTシャツ

凹凸のあるワッフル生地を使用。カーキとホワイトの2色が用意されている。

L/S ワッフルTシャツ

価格:12,100円

サイズ:S/M/L/XL



thisisneverthat starbucks キャップ

ヴィンテージライクな表情に仕上げたキャップ。ブラックとグリーンの2色展開だ。

キャップ

価格:8,800円



thisisneverthat starbucks パッカブル バックパック ブラック

容量15リットルのパッカブル仕様。耐久性のあるナイロン素材を採用している。

パッカブル バックパック ブラック

価格:13,200円



thisisneverthat starbucks パッカブル ボトルバッグ ブラック

ボトルバッグとしてだけでなく、パッカブル仕様でサブバッグとしても活用できる。

パッカブル ボトルバッグ ブラック

価格:6,600円



thisisneverthat starbucks デジタル スターバックス カード

オンラインで発行可能なデジタルカード。ブラックとホワイトの2デザインが登場する。

デジタル スターバックス カード

価格:1,000円〜30,000円



本コレクションは、4月28日よりスターバックス公式オンラインストアにて販売を開始する。なくなり次第終了となり、販売初日は一会計あたり各商品1点までの購入制限が設けられているとのことだ。詳細は特設サイトにて確認できるとしている。