スターバックス コーヒー ジャパンは2月28日から、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京のオープン7周年を記念し、アーティスト・山下良平氏とともに制作したアニバーサリーコレクション(全5アイテム)を販売する。

アニバーサリーコレクション ラインアップ

同グッズは、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京で生まれる体験やストーリーをダイナミックに表現したもの。描かれるアートは、店舗の玄関にあるサイレンのエンブレムを起点にコーヒーや自然、焙煎の情景、目黒川の流れなど、同店を形づくる要素を重ね合わせている。

サイレンの頭に配したクラウンをイメージした7周年アイコンには、コーヒーや同店にまつわる要素を7色で表現。全5アイテムを展開する。

「スターバックス リザーブ ロースタリー ステンレスボトル 7周年600ml」(6,000円)は、マットホワイトのボディをキャンバスに躍動感あふれるサイレンのアートを描いたステンレスボトル。

山下氏による描き下ろしアートは、迫力ある筆のタッチでサイレンと水のモチーフをカラフルに表現している。

「スターバックス リザーブ ロースタリー マグ 7周年355ml」(3,900円)は、白磁のボディにサイレンのアートをあしらったデザインのマグカップ。

「スターバックス リザーブ ロースタリー トートバッグ 7周年」(4,500円)は、白いキャンバス生地にサイレンのアートを大胆にあしらったトートバッグ。余白を活かしたシンプルなバッグにカラフルで力強い筆致が映え、存在感のあるデザインが特徴。

「スターバックス リザーブ ロースタリー ハンドタオル 7周年」(2,400円)は、コンパクトなサイズの中にサイレンを大胆にレイアウトし、躍動感を表現したハンドタオル。

「スターバックス リザーブ ロースタリー Tシャツ 7周年 S-M、L-XL」(各6,000円)は、背中側にはサイレンのアートを大胆にプリントし、存在感のあるデザインに仕上げたTシャツ。フロントにはスターバックス リザーブのロゴを配し、左下には7周年アイコンのラベルをあしらっている。

なお、販売初日のみ1人につき商品1点まで、翌日以降は10点まで購入可能。いずれも無くなり次第終了となる。