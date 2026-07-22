JR東日本は22日、宮城県をおもな舞台とするアニメ『ハイキュー!!』とのコラボ企画として、「ようこそ仙台!!」キャンペーンを8月19日から10月31日まで実施すると発表した。駅員制服風の衣装を着たキャラクターがキービジュアルとグッズに登場する。

期間中、東北・秋田新幹線の車内で音声ARアプリ「Locatone(ロケトーン)」を利用すると、日向翔陽、影山飛雄、及川徹、岩泉一、青根高伸、二口堅治、黄金川貫至によるオリジナルボイスを聞ける。新幹線が指定区間を通過すると、位置情報に連動して音声が自動的に再生されるしくみとなっており、音声コンテンツは全4種類を用意する。

仙台駅を着駅とする新幹線eチケットの利用者を対象としたプレゼントキャンペーンも行う。「JRE POINT」ウェブサイトでエントリーし、対象期間中(8月19日から10月31日まで)に仙台駅を着駅とする新幹線eチケットサービスを1回以上利用した人全員にオリジナルデジタル画像を進呈。抽選で100人にオリジナルデザインコレクションカードもプレゼントする。

キャラクターボイスによる新幹線車内限定音声コンテンツが聞ける

仙台駅を着駅とする新幹線eチケット利用者へのプレゼント企画も実施

仙台駅でコラボグッズ物販イベントを開催

仙台駅では8月26日から9月2日まで、コラボグッズ物販イベントを開催。駅員制服風のキャラクターをデザインしたアクリルスタンド、クリアステッカー、缶バッジ、ネームバッジなどを販売する。キャンペーン期間中の仙台駅で、日向翔陽、影山飛雄による特別構内放送も実施。それぞれのソロ放送に加え、日向翔陽と影山飛雄のペアによる放送も用意する。