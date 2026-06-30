テレビ朝日は、6月30日19時から『プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎 合体SP ちさ子とセレブなお友達＆新幹線SP』を放送。『火曜の良純孝太郎』のパートにて、「石原良純プレゼンツ 未来に残したい新幹線スペシャル」と題し、東海道新幹線の舞台裏に迫る。

石原良純さんがJR東海浜松工場に潜入

「石原良純プレゼンツ 未来に残したい新幹線スペシャル」では、まず愛知県の鉄道車両メーカーからJR東海浜松工場まで、新幹線の先頭車両を道路で輸送する映像を紹介。深夜、先導車・牽引車・後方支援車2台の大編成で陸送が始まり、障害物の多い交差点や狭い交差点などを通過する様子を取り上げる。トレーラーの運転技術に加え、特殊台車のタイヤ角度をリモコンで微調整するオペレーターの職人技にも注目するという。

東海道新幹線のオーバーホールを行うJR東海浜松工場にも潜入。これまでテレビカメラが入ったことのない、新幹線の重要機密にも関わる特別エリアとして、実物の新幹線を使った「秘密の訓練施設」を調査。運転席で電源操作や汽笛を鳴らす体験を行うほか、乗降ドアの開閉や車内アナウンスなど、乗客が普段接している設備の裏側も紹介する。

現役を引退した新幹線がどうなるのか探るため、東海道新幹線の廃車解体場にも潜入する。新幹線の車体は企業秘密の塊とされ、これまで解体の様子は公表していなかったとのことだが、番組では車両が解体される様子とともに、古い新幹線の車体材料を新しい新幹線の車体材料へ再生するリサイクルの過程も取材。再生されたアルミ板の構造についても紹介する。

JR東海浜松工場で東海道新幹線の舞台裏を取材する

「新幹線のお医者さん」として親しまれた「ドクターイエロー」の後継車両「ドクターS」の最新情報も取り上げる。「ドクターS」は通常の営業車両に組み込まれ、営業運転と点検走行を両立しているため、運が良ければ乗車できる可能性もあるという。車両には「ドクターイエロー」に使用されたアルミ部材も使われていることを知り、石原良純さんと小泉孝太郎さんが感心する場面もあるとのこと。

鉄道ファンとしても知られる石原さんは、ロケ終了後、「今回、新幹線に抱きついて頬ずりすることができたので、それがいちばん楽しい瞬間でした」とコメント。一方、解体場への初潜入について「解体の瞬間は心が痛かったですね」と振り返った。『プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎 合体SP ちさ子とセレブなお友達＆新幹線SP』は6月30日19時から21時54分まで、テレビ朝日系列24局ネットで放送(一部地域を除く)される。