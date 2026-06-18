「友近サスペンス劇場」第2弾『寝台特急「はつゆき」殺人事件』の公開に先立ち、特別応援アイテムを公式オンラインショップ「友近ショップ」で販売開始した。劇中で使用するため制作された美術品や、撮影で実際に使用された一点物の小道具など数量限定で発売する。

「はつゆき」ヘッドマーク缶バッジ

販売されるアイテムは、劇中に登場する「はつゆき」のヘッドマークを実際の鉄道グッズ風に仕上げた「『はつゆき』ヘッドマーク缶バッジ」(2,000円)、「はつゆき」の時刻表をデザインした「『はつゆき』時刻表クリアファイル」(3,000円)など。

劇中で使用するため制作した美術品も用意。西井紘輝監督と助監督が作品のために手作業で制作した「『はつゆき』発車標」(幅30cm×奥行13cm×高さ15cm、10万円)、撮影で実際に使用した現物1点の「方向幕」(5万円)をそれぞれ限定1名に販売する。

その他、作品のために制作された「サボ」(5万円)を限定2名、撮影で実際に使用した「食堂車メニュー」(5,000円)を限定10名に販売。発車標、方向幕、サボ、食堂車メニューはいずれも予約商品で、作品の公開から1～2週間後に順次発送予定となっている。

「はつゆき」時刻表クリアファイル

「はつゆき」発車標

「はつゆき」方向幕

「はつゆき」食堂車メニュー

「はつゆき」サボ

『寝台特急「はつゆき」殺人事件』は、友近さん演じるフリーライター・黛京子が謎解きに挑むウェブドラマ「友近サスペンス劇場」の第2弾。北陸・石川県七尾市を中心とした能登エリアを舞台に展開し、フィルムエストTVのYouTubeで7月中旬の公開を予定している。これに先立ち、6月12日に特報映像も公開された。