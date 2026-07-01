ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が6月29日より、大分県別府市で開催する日本最大級のぶっかけフェス「BOB2026(別府温泉ぶっかけフェス)」への出演者を選出するオーディションイベント「『BOB2026(別府温泉ぶっかけフェス)』出演オーディション」を開催している。

「BOB」のメインステージやサブステージ出演権がプライズ

「『BOB2026(別府温泉ぶっかけフェス)』出演オーディション」は、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバーであれば、誰でも参加が可能。6月29日から開催のアプリ内イベントと、その後のオーディションを経て選出された合計6名のライバーがメインステージやサブステージへ出演することができる。オーディションで選出されなかった場合でも、アプリ内イベントで上位10名のライバーは、都内主要駅で掲出予定の屋外広告へ出演することができる。

「BOB」は、実業家の堀江貴文氏プロデュースのもと、別府スパビーチにて別府温泉から湧き出る約1,000トンの温泉水を準備し盛大に放水するという、今までにない音楽フェスとして2023年から開催。3回目となる今年の「BOB2026」は、幅広い世代に人気のアーティストやさまざまな場所で活躍するパフォーマーが出演する豪華な顔ぶれとなっている。