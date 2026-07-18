安齊勇馬「188cm 105kgでも小さい順なら前のほう」全日本プロレス所属レスラーの“規格外な体格”に山崎怜奈も驚愕！「全員“壁”みたい」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。7月14日（火）の放送は、全日本プロレス所属のプロレスラー・安齊勇馬選手が登場！ 本記事では、安齊選手が所属する全日本プロレスについて伺った模様を紹介します。

◆「アジアタッグ王座」奪取へ！

れなち：安齊選手が所属している全日本プロレスでは、先週の7月11日から「サマーアクションシリーズ2026」という新しいシリーズが始まりまして、安齊選手は7月19日（日）の後楽園ホール大会で、後輩の小藤将太選手とアジアタッグ王座のベルトに挑戦されます！ いよいよですけれども、今の気持ちはいかがですか？

安齊：タッグマッチなんですけど、やっぱり、ベルトを巻いている僕のほうがかっこいいと思うので、そんなかっこいい姿を皆さんに見てほしいなと思っています。

れなち：本当にベルトが似合う人なので、ぜひその姿を見てほしいなと思っています。そして、8月29日（土）には、東京都・EBARA WAVE アリーナおおた（大田区総合体育館）でビッグマッチもありますが、大田区総合体育館は観客席が（リングに）より近いですよね。

安齊：そうですね。特に大きい会場ですし、見やすいので。

れなち：プロレスをまだご覧になったことがない方には、どんなところを楽しんでほしいですか？

安齊：まだ見たことがない方は、何も考えずに来ていただいたほうが楽しめるのかなと思っていて。全日本プロレスは、ヘビーの選手もジュニアの選手も体が大きいので、単純に見ていて迫力があります。

れなち：私もいろんな団体の興行を見に行かせていただいたことがあるんですけど、全日の選手は全員大きいですよね！ 斉藤ブラザーズ（斉藤ジュン、斉藤レイ）とかも含めて、全員“壁”みたいじゃないですか。

安齊：でっかいですね。僕は188cm 105kgですけど、下から数えたほうが早いですからね。小さい順なら前のほうですよ（笑）。なので、本当に“プロレス”を一番感じられるのは全日本プロレスだと思っています。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM