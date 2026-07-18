ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#126が12日に配信された。

  • 『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

ビジュアル最強3兄弟が登場

番組では、「1度見たら目が離せない! 最強バズりキッズ大集合SP第6弾」と題し、SNS総再生数17億回を誇る驚異の天才キッズたちがスタジオに大集結した。

早速、SNSで兄が大好きと告白した動画が「人間界に舞い降りた天使」と話題を呼び、動画再生数1280万回を突破したるいさんと、その兄弟が登場。長男でなにわ男子・大西流星に激似の小学6年生・とうまさん、小学3年生のるいさん、小学2年生のたいがさんはビジュアル最強3兄弟として近所でも有名だそうで、稲垣吾郎も「もう完成されてますよね」とうっとり。

しかし、話題を呼んだSNSの動画について、るいさんから「お兄ちゃんのことが大好きだったけど、彼女ができてから髪を乾かしてくれなくなって好きじゃなくなった」とまさかの発言が飛び出す。

とうまさんから稲垣吾郎に相談

とうまさんは小学4年生の時に初めて告白されて以降、これまでに3人との交際経験があるそう。スタジオでは、とうまさんが実際に彼女と交わしたというLINEのやり取りが公開された。

すると、「とうまの気持ちがわからない」「別れよう」という彼女からメッセージに、とうまさんは「わかった」とだけ返す超淡白な返信を送っていたことが判明。さらに彼女が気を引くために「うちはタカシと付き合うことにした」と嘘の報告を送っても、とうまさんは「わかった」とブレない冷徹対応を貫き、これにはりんたろー。(EXIT)も「淡白! めちゃ淡白!」と大騒ぎ。

また、純粋に女心が分からないと悩むとうまさんは、稲垣に「『別れよう』と言われたから『いいよ』と言ったのに、なんでキレられるんですか?」と相談する。これに稲垣は「本当の気持ちは別れたくなかったんでしょ? だったらハッキリ別れたくないって言ったほうがいいんじゃない?」と男前なアドバイスを送り、スタジオからは「かっこいい！」との声が上がった。

【編集部MEMO】
次回7月19日の『ななにー 地下ABEMA』#127は、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題した企画を実施。東京大学の大学院を修了した超秀才ギャルや、高所恐怖症ながらガチの屋根職人として働くギャルをはじめ、僧侶、漁師、デザイナー、梅干し職人など、多彩な職業のギャルたちがスタジオに大集合する。

ビジュアル最強3兄弟の長男がこれまでに交際した人数は…現在小学6年生、初めて告白されたのは小学4年生の時
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