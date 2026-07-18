インフルエンサーの“宮崎麗果”こと実業家の黒木麗果被告(38)が、約1億5,700万円を脱税したとして法人税法違反などの罪に問われた裁判で有罪判決を言い渡されたことを受け、夫で元EXILEの実業家・黒木啓司氏(46)がInstagramに心境をつづった。

黒木啓司氏

「夫として脱税に関して全く知らなかった」「責任を感じております」

黒木啓司氏はストーリーズで、「妻黒木麗果が脱税の件で世間をお騒がせして申し訳ありませんでした」と謝罪し、「夫として脱税に関して全く知らなかったことではありますが責任を感じております」と釈明。

「今自分は株式会社@HERBACIE_LABO VITOLABOも麗果から代表取締役を辞任するように言われ1月には辞任しております」と報告し、「今まで応援していただいた皆様にはご報告が遅くなりました」「自分の夢であったお店に来ていただいた皆様本当にありがとうございました」と結んだ。

その後、周囲から励ましのメッセージが寄せられたようで、「沢山の応援メッセージありがとうございます」と謝意を示しながら、「自分は今1月から子供達とも会えない状況で離婚に向けて話し合いをしています」「自分に残ったのは@HERBACIE_LABOを作ったときの借金約1500万です」「これを返す為に今違う仕事をして必死で働いています」「会社はクビになり自分が作った会社から請求されてマジでうける」と吐露。「まさに転落人生」「まだ言いたいことは沢山ある」と率直な思いを記している。

また、宮崎被告もInstagramを更新し、「いつも応援してくださっている皆様へ」「この度は、一連の事態により、多くの皆様に多大なご心配とご不安をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。判決が確定したことを重く受け止めております。地に足をつけ、日々の行いを大切にしながら、皆様からの信頼を少しずつ取り戻せるよう、誠実に歩んでまいります」とコメントを発表している。

黒木啓司氏は、シングルマザーだった宮崎被告と2021年12月14日に結婚。宮崎被告は黒木啓司氏と結婚後、2023年7月に第4子、2024年9月に第5子を出産した。

黒木啓司コメント

この度

妻黒木麗果が

脱税の件で

世間をお騒がせして申し訳ありませんでした

夫として

脱税に関して

全く知らなかったことではありますが

責任を感じております

今自分は

株式会社

@HERBACIE_LABO

VITOLABOも麗果から

代表取締役を

辞任するように言われ

1月には辞任しております

今まで応援していただいた

皆様には

ご報告が遅くなりました

宮崎に作った農園も

閉じております

自分の夢であった

お店に来ていただいた

皆様本当にありがとうございました