ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#126が12日に配信された。

  • 『ななにー 地下ABEMA』場面カット

    『ななにー 地下ABEMA』場面カット

小学生ギャルモデルの発言にスタジオ騒然

番組では、「1度見たら目が離せない! 最強バズりキッズ大集合SP第6弾」と題し、SNS総再生数17億回を誇る驚異の天才キッズたちがスタジオに大集結した。

その中で、大人気小学生ギャルモデル軍団「KOGYARU」から4名が登場。最高3時間半かけるという超気合いの入ったド派手メイクとヘアセットで登場した彼女たちだが、小学4年生のゆーかさんが「ここだけの話、もう彼氏できました」と爆弾発言を投下し、スタジオは騒然となる。

さらに、小学6年生のみぃさんも「付き合って10カ月になる優しい彼氏がいて、クレーンゲームなどを奢ってくれる」とラブラブな私生活を告白。そんな大人びた小学生ギャルたちを前に、香取慎吾は「今って日本みんなこんな感じなの!?」と驚きを隠せない様子をみせる。

そんな中、唯一彼氏がいたことがないというあむちさんは、「あむに尽くしてくれて、赤西仁くんみたいなイケメンで、顔が濃い人が好き」「(将来の彼氏には)年収1500万円以上は稼いでほしい」とリアルすぎる将来設計を語り、稲垣吾郎は思わず「お母さんが言ってるんでしょ、それ(笑)!」と鋭くツッコミを入れる。

すると、兼近大樹(EXIT)はすかさず「あむちにはかねちしかいない」と言うが、あむちさんは「でも顔が濃い人が好きだから……香取さんの顔が一番タイプ」といい、香取をタジタジにしていた。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
次回7月19日の『ななにー 地下ABEMA』#127は、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題した企画を実施。東京大学の大学院を修了した超秀才ギャルや、高所恐怖症ながらガチの屋根職人として働くギャルをはじめ、僧侶、漁師、デザイナー、梅干し職人など、多彩な職業のギャルたちがスタジオに大集合する。

小学生ギャルモデルの発言にスタジオ騒然「ここだけの話…」「付き合って…」　香取慎吾も驚き「今って日本みんなこんな感じなの!?」
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