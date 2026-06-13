ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、UNIDOL実行委員会が主催する大学対抗女子大生アイドルコピーダンス日本一決定戦『UNIDOL 2026 Summer』に冠協賛することが決定した。

17LIVEが『UNIDOL 2026 Summer』に冠協賛

スペシャルなプライズを贈呈予定

「UNIDOL(ユニドル)」は、日本全国の大学対抗で行われる女子大生アイドルコピーダンスの日本一決定戦。その名称は「UNIversity iDOL」に由来し、「普通の女子大生が、一夜限りの"アイドル"としてステージに立つ」ことがコンセプト。2012年に第1回大会が開催されて以来、多くの観客を魅了し続け、アイドル文化の盛り上がりも追い風となり年々規模を拡大している。

6月21日からスタートする九州予選を皮切りに、関西、東海、北海道、関東での予選を勝ち抜いたチームは、9月16日にKanadevia Hallにて開催される「決勝戦」で日本一の座をかけて熱いバトルを繰り広げる。「17LIVE」では本決勝戦において「17LIVE 特別賞」を設け、予選期間も含めライブ配信の活動を積極的に行い、且つ決勝戦でも輝きを放ったチームに、スペシャルなプライズを贈呈する予定だ。