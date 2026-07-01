「こんなラジオは誰も聴いていません」『ANN0』最終回の“真裏”がまさかのW杯ブラジル戦…キタニタツヤ、自虐連発も隣のスタジオにいた“恩人”に大興奮「“好きです”って言いました(笑)」

「マジでみんなソワソワしてんだよ」シンガーソングライターのキタニタツヤがパーソナリティを務めるニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00～28:30)が、最終回を迎えた――。

キタニタツヤ

「本日、最終回でございます! 本当に端的に言って、イヤッホー!」

「精神や体力面でも、なかなかの負荷」「鼻の手術にともなう音楽活動の休止」という理由で、6月末での番組終了を発表していたキタニ。6月29日深夜の放送では、「本日、最終回でございます! 本当に端的に言って、イヤッホー!」と手を叩きながら声を上げ、「明日からどうしよう? なんか、ずっと別れられなかった彼女と別れたあとみたいな感じ(笑)」と率直な気持ちを語った。

また、この日は、『山田裕貴のオールナイトニッポン』に、実業家で“ひろゆき”こと西村博之氏がゲスト出演。キタニは、「隣のスタジオに、僕のパパがいます」と話し、「ひろゆきさんは、ニコニコ動画を作った偉人の1人。つまり、あなたがいなければ、私はこの世に生を受けてない」「ニコニコ動画がなけければ、ボカロPで音楽を発表しようと思うことすらなかった」と熱い思いを吐露。放送前には、あいさつに行ったそうで、「本当に10センチの距離にパパがいた! ニコニコ超会議かと思っちゃった」と大興奮で、「“好きです”って言いました(笑)。パパは、“おつかれさまでした”ってやさしい言葉を……。うれしかったですね」とはにかんだ。

さらに、この日は、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメントが生中継されており、「最終回の裏で、日本がブラジルと試合してます。こんなラジオは誰も聴いていません(笑)」と自虐気味。コントロールルームの番組スタッフたちも、試合に熱狂しているようで、「スタッフ連中が、“ああ～! 佐野海舟～! ”みたいに言ってたんで。アイツらも、俺のラジオは聴いてなくて……」とブツブツ。「マジでみんなソワソワしてるんだよ。まあ、もういいよ」とショックを受けつつ、「僕はやるべきことをやるだけ。俺の華の最終回が、日本代表の真裏でしょ? やってやろうじゃん! ワールドカップを見ないで、ラジオやる」と気合いを入れた。

その後は、通常通りの内容で番組を進行したキタニ。エンディングでは、“週替わりパーソナリティ”が出演すると明かし、「あの人が……。俺は知ってんだけどな～。言っていいか? あと40秒でしょ?」と含み笑いしながら、「まあ、いいか。最後は楽しく終わろう。ということで、ここまでのお相手はキタニタツヤでした!」と、約2年3カ月続いた同番組をサッパリ締めくくっていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。