「すごい優しい言葉をかけてくれて……」“大物ミュージシャン”からのメッセージに感激　キタニタツヤ、『ANN0』終了発表後の周囲の反応を明かす

「めっちゃ連絡来た」シンガーソングライターのキタニタツヤが、ニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00～28:30)終了発表の反響を明かした――。

キタニタツヤ

「ニッポン放送ともめてる」憶測を危惧

5月25日深夜の同番組で、キタニは、6月末での番組終了を発表。「精神や体力面でも、なかなかの負荷」と胸中を語り、鼻の手術を受けることも明かした。発表から1週間経った1日深夜の放送では、「一番懸念してたのが、憶測しがいがありすぎる」「“キタニタツヤがニッポン放送ともめてるぞ!”っていうのを本当に危惧してた」と吐露。しかし、発表後の反響は、「思った以上にやさしかった」といい、「ほとんどの人が、“わかるよ、深夜3時は大変なんでしょうね”っていう完全なる同情だった(笑)」とホッとした様子だった。

また、「めっちゃ連絡来たもん。ニュースが出て、高校の友達とか、ボカロPの後輩とか」と語ったキタニは、「一番ヤベーと思ったのは、スガシカオさんが連絡くれた」と告白。スガシカオとは一度会ったきりだというが、「かなり疲弊してるようだけど大丈夫ですか? あまり無理はされないように」とメッセージが送られてきたそうで、「すごい優しい言葉をかけてくれて……」と感謝しきり。「みなさん、本当にありがとうございました。心配かけちゃってんのよ。でも、そんなものではないっていうのを、改めて言っておきたい」と明るく振る舞った。

現在、『オールナイトニッポン0』では、キタニ、松田好花、佐久間宣行氏、マヂカルラブリー、三四郎がパーソナリティを担当。各パーソナリティについて、「本当に彼らはすごいことをしてるんです。マジで実際、信じられない」「三四郎さんは12年? こわ! すごすぎる!」と声を上げたキタニは、「もう本当にね、マジで足向けて寝られないよ。僕を根性なしと下げるのではなく、そこを上げていくべき」と尊敬の念。4月からパーソナリティに就任した松田に対しても、「あんな細い体で、あんな細い手足で立っていられるのか……。母さん心配だよ!」と労っていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。