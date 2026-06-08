「めっちゃ高かった。いや、いいんだけどね……」歌手で俳優の中島健人とシンガーソングライターのキタニタツヤが、2人のプライベートエピソードを明かした――。

キタニタツヤ

「全部の筋肉がこわばってる状態で店を出た」

音楽ユニット・GEMN(ジェム)としても活動している中島とキタニ。1日深夜のニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00～28:30)に中島がゲスト出演し、一緒に行ったレディー・ガガのライブ話に。過去放送で、キタニは、中島が取ってくれたチケットが、11万8,145円の“VIP GOLD”席だったと明かしていたが、「いい席でしたから。とんでもない額でしたけどね(笑)」と話すと、中島は、「キタニティーと一緒に行けたから、すごいうれしかった」と笑顔で振り返った。

ライブ前には、ちょっとしたハプニングも。キタニによると、「時間ピッタリというか。2分前ぐらいに着いた」そうだが、ライブはすでにはじまっており、中島が、「大丈夫大丈夫。まだ前座だから」と余裕の表情を浮かべていたという。キタニが、「“まあ、海外のアクトだし、DJとかがやってるんじゃない?”って得意げに言ってて。でも、よく見たら、“あれ? ガガ様じゃない……?”って」と暴露すると、中島は、「そうなの。思わず、俺らが持ってたレモンサワーがこぼれたよね」とバツが悪そうに笑った。

また、ライブ後は、一緒に食事をしたという。知り合いに勧められた店に行くと、店の前に高級車がズラリと並んでおり、キタニは、「俺たち間違えた……?」と内心ドキドキ。楽しく食事を終えたものの、「俺は会計を見て、ヒッ! てなったんだけど……。中島健人は眉ひとつ動かさず、スーッて涼しい風が吹いてる顔してた」と打ち明け、「“そっか、そうだよな。その世界だよな。俺もそこへ!”みたいな気持ちだった。もう全部の筋肉がこわばってる状態で店を出て」と吐露。

あまりの高額会計にショックを受けたキタニだったが、「店出て歩いてたら、俺の肩をトントンって。“ヤバかったね。あんないく!?”って。俺、すげー肩の荷が全部降りて。“だよね～!”って」とぶっちゃけ、中島も、「ビックリした。なんであんな高いの!?」と大笑い。実は、想定していた金額の倍額だったそうで、中島は、「めっちゃ高かった。いや、いいんだけどね……。いいんだけど、別に」とこぼしつつ、「1月の良いお金の使い方でした。よかったです。なんか豊かな1年がはじまった気がする(笑)」と自ら言い聞かせていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。