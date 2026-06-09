「2人で歌いたい」歌手で俳優の中島健人が、シンガーソングライターのキタニタツヤとラジオで生熱唱した――。

キタニタツヤ

キタニタツヤが「青春アミーゴ」の歌詞に大興奮

1日深夜のニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00～28:30)に、ゲスト出演した中島。6月末に最終回を迎える同番組の“最後のゲスト”として、約1時間にわたる仲良しフリートークを展開。音楽ユニット・GEMN(ジェム)としても活動している中島とキタニだが、「2人で歌いたい」と言っていた修二と彰の「青春アミーゴ」を歌うことに。中島は、「俺はやっぱり修二だと思う。キタニティーは絶対、彰」とカラオケマイクを手に、2人で生歌唱をパフォーマンスした。

歌唱中も、キタニは、「すげーいい歌詞じゃない? 俺らじゃん!」と大興奮。一方の中島も、「自分の会社ではない、別の会社の人と『青春アミーゴ』を歌ったのはじめて」と感慨深げ。「今度はステージでやろう!」「踊り覚えてください」と続ける中島に、キタニは、「やるか～(笑)」とノリノリ。しかし、「亀梨くんと山Pにも言うから。キタニティーが踊るって(笑)」とプレッシャーをかけられ、「ヤダよ! 勘弁してよ～」と大焦りしながら、「カラオケ面白かった。ちょっと今度行こう!」と大満足の様子だった。

SNSでは、双方のファンから、「大好きな二人が青春アミーゴを歌ってくれてて泣きそうになっちゃった」「GEMNとして『青春アミーゴ』を歌ったですって?!?!」「最高すぎる」「青春アミーゴが良すぎてぇ泣」「歌声も相性がいい!」「ほんと2人にハマってて心に沁みました」「最高のラジオをありがとう」などの反響が寄せられている。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。