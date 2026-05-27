「なんでこの時期?」「誰ともめた?」憶測を危惧　キタニタツヤが『ANN0』6月末終了の理由を説明し「ごめん!」　リスナーから励ましや悲しむ声が続々「うそだろ…」「ショック」「寂しいけど…ありがとう」「ゆっくり休んでください」

「相当悩んだんですけれども……」シンガーソングライターのキタニタツヤが、ニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00～28:30)の“終了”を発表した――。

キタニタツヤ

「私のほうから、一区切りつけさせてくれと申し上げました」

25日深夜の同番組で、「番組からお知らせがあります」と切り出したキタニは、「6月29日の生放送を持って、最終回を迎えることになりました!」と報告。「ビックリしてると思うんですけど。まあ、相当悩んだんですけれども……」と続けつつ、「創作活動やライブ活動を並行しまして、毎週『オールナイトニッポン』に全力投球をすることが、精神や体力面でも、なかなかの負荷となっており……。私のほうから、一区切りつけさせてくれということで申し上げました」と話した。

2024年に『キタニタツヤのオールナイトニッポンX(クロス)』がスタートし、2025年からは同番組のパーソナリティを務めてきたキタニ。実は、昨年の時点で、「来年で区切りをつけたい」と番組側に伝えていたそうで、「キリのいいタイミングではなくなっちゃったんですけど。なんでこの時期? ってなるよね。ごめん!」とリスナーに謝罪。「新編成になって3カ月。何それ!? みたいな(笑)。6月終わりって一番キモい」とおどけながら、「これはね、マジで申し訳ない」とつぶやいた。

また、番組が終了する“大きな理由”は、鼻の手術だと告白。「元々、鼻がおかしいっていうのもあるんですよ。喉と鼻をぶっ壊して、僕が一切声出なくなって、中島健人を呼んだときもありましたけど」「音楽自体も1～2カ月休ませてもらうんで。活動休止っていう休み方じゃなくて、その時期は仕事しませんっていうのを、ソニーと調整したりしてるんで」と話し、「そういうのもあって、終わらせてもらいますということでございます」と改めて説明した。

6月末という中途半端なタイミングの番組終了に、「これ憶測立つでしょ? “キタニタツヤ、誰ともめたんだ!?”って」と危惧し、「(スタッフと)仲良しですよ! 適度な距離感で。そうだよな? ニヤニヤしてるな～(笑)」と強調したキタニ。放送は残り5回となるが、「俺、普通に思っちゃってるもんね。“あと6回だ! 今日含めたら”って」と胸中をぶっちゃけ、スタッフが、「寂しいですよね?」とツッコむと、「え? 寂しい? 僕が? ……ああ、うんうん! 寂しい、寂しい」と大笑いしていた。

突然の発表を受け、SNSでは、「キタニタツヤのANN0終わっちまうのか」「改編期乗り越えて安心してたのにうそだろ…」「このタイミングでキタニタツヤANN0終わるの!? マジか、、、」「最近1番楽しみだったラジオだったから非常に辛い」「終わるの悲しすぎる」「ラジオ面白かったから残念」など惜しむ声や、「終わるのはショックだけど、長い目で見ると無理はないほうがいいよなぁ」「寂しいけど…ありがとう」「ゆっくり休んでください」など励ましの声も上がっている。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。