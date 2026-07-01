「私いよいよ、おばさんになっちゃう(笑)」元日向坂46松田好花、もうすぐ甥っ子が誕生　“ドキドキ”の心境明かす

「私いよいよ、おばさんになっちゃう(笑)」元日向坂46でタレントの松田好花が、家族のエピソードを明かした――。
「無事に生まれることを祈って」「なんかドキドキしちゃう」
松田は、6月30日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。7月に姉の子供が生まれる予定だと語り、「無事に生まれることを祈って。なんかドキドキしちゃう。私いよいよ、おばさんになっちゃう(笑)」と心境を吐露。“おばちゃん”という呼び方に、「全然いいかも! うれしいかも。“このおばちゃん”とか」とテンションを上げたが、すぐさま、「え～でも、“このちゃん”にしようかな(笑)。やっぱり声に出してみたら、ちょっと違ったかも……」と話した。
「楽しみだな～。お祝いもそろそろ買いに行こうかなと思いながら、過ごした6月でした」と、甥っ子の誕生が待ち遠しい様子の松田。その後も、「言葉遣いはちょっと気をつけよう」「“シールのこのちゃん”とかいいかも」「一言目は“やっほっす～”がいいな」と話が止まらず。「“私がママだよ”って顔で、ママってずっと言っとこうかな」とほくそ笑み、「赤ちゃんって、どれぐらいで見分けがつくんだろう? 結構、お姉ちゃんに似てるって言われるんですけど……。勘違いされないかな～(笑)」と期待する場面もあった。
同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
松田好花は、2024年4月から木曜日の『オールナイトニッポンX(クロス)』を担当し、2025年12月にはパシフィコ横浜で番組イベントを開催。2026年4月から『オールナイトニッポン0(ZERO)』火曜パーソナリティを務め、「以前、土曜日に月一回『オールナイトニッポン0(ZERO)』を半年間(2023年10月～2024年3月)担当させていただいていたので、その時以来の深夜3時からのラジオになりますが、日向坂46を卒業して、いろんな新しい変化も生まれてくると思うので、私自身も楽しみにしていますし、リスナーの皆様にもそれも含めて楽しんでいただければと思います!」とコメントを寄せていた。