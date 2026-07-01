「私いよいよ、おばさんになっちゃう(笑)」元日向坂46松田好花、もうすぐ甥っ子が誕生　“ドキドキ”の心境明かす

「私いよいよ、おばさんになっちゃう(笑)」元日向坂46でタレントの松田好花が、家族のエピソードを明かした――。

松田好花

「無事に生まれることを祈って」「なんかドキドキしちゃう」

松田は、6月30日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。7月に姉の子供が生まれる予定だと語り、「無事に生まれることを祈って。なんかドキドキしちゃう。私いよいよ、おばさんになっちゃう(笑)」と心境を吐露。“おばちゃん”という呼び方に、「全然いいかも! うれしいかも。“このおばちゃん”とか」とテンションを上げたが、すぐさま、「え～でも、“このちゃん”にしようかな(笑)。やっぱり声に出してみたら、ちょっと違ったかも……」と話した。

「楽しみだな～。お祝いもそろそろ買いに行こうかなと思いながら、過ごした6月でした」と、甥っ子の誕生が待ち遠しい様子の松田。その後も、「言葉遣いはちょっと気をつけよう」「“シールのこのちゃん”とかいいかも」「一言目は“やっほっす～”がいいな」と話が止まらず。「“私がママだよ”って顔で、ママってずっと言っとこうかな」とほくそ笑み、「赤ちゃんって、どれぐらいで見分けがつくんだろう? 結構、お姉ちゃんに似てるって言われるんですけど……。勘違いされないかな～(笑)」と期待する場面もあった。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。