ローソンは7月28日より、厳しい暑さが予想される盛夏に向けて「肉×にんにくフェア」を開催。肉やにんにくの香りが食欲をそそる弁当・おにぎり・パスタ・サンドイッチ・つまみなどのローソンオリジナル商品計8品を、全国の「ローソン」店舗にて発売する。

ガーリックトマトソース チキンステーキ弁当

大判のチキンステーキを使用し、にんにくの旨みとトマトの酸味を効かせたソースが、肉の味わいを引き立てるスタミナ弁当。

辛味だれの背脂にんにく豚チャーハン

豚骨醤油の旨みを効かせた大盛チャーハンに、ゴロっとしたチャーシューと背脂にんにくをトッピング。上掛けのコチュジャン・豆板醤入りの辛味だれで味の変化も楽しめるチャーハンとなっている。

にんにく香る!辛旨豚焼肉キンパ

にんにくを効かせた豚肉の旨みとピリ辛のキムチを組み合わせ、食欲を刺激する味わいを目指したキンパ。

大きなおにぎり スタミナにんにくチャーシュー

にんにくタレで和えたチャーシューを、豚骨スープで炊いたご飯で包んだおにぎり。ごはんの量は通常の約1.5倍で、おろし・きざみ・パウダーの3種類のにんにくを使用したボリューム満点の一品。

特盛!ガリマヨ豚カルビ

にんにくと醤油で味付けした特盛の麺に豚カルビとマヨネーズを合わせた、ボリューム満点のパスタ。

ガツンとにんにく!ヒレカツBOX

やわらかなヒレカツに、コク深い旨みのあるしょうゆベースのにんにくだれを合わせたサンドイッチ。

冷たいまま食べる 豚キムチもやし

豚キムチにきざみにんにくを加えたスタミナ感のある冷製惣菜で、もやしやにらなどの野菜を使用し、暑い時期でも食べやすく仕上げられている。

にんにく香る ポーク焼カレ

おろしにんにくときざみにんにくを使用したカレーソースに、にんにくで炒めた豚肉をトッピングした、食欲をそそるスタミナ系焼カレー。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。