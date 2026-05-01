イラストレーターのナガノ氏が描く漫画作品「ちいかわ」初の映画、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が7月24日に公開される。そのメインビジュアルが、このほど解禁された。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。

制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のサイピク。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。

このほど解禁されたメインビジュアルでは、キャラクターが総登場。なにやら赤いうろこのようなものを手にしているちいかわ、さすまたを構えてキリっとした表情を見せるハチワレ、島で渡される武器“びんよよ”を手にしたうさぎに加え、マイペースに波遊びをしているモモンガ・古本屋・くりまんじゅう・シーサー、後ろ姿もたくましいラッコの姿が。さらには今作の重要キャラクターであるセイレーンと人魚たち、味自慢エプロンが目を引く島二郎、手をつないでいる島民、ヒトハとフタバの姿も描かれている。

ストーリー

ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。

「島でのカンタンな討伐で100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いものみーんな実質無料」といった言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは…!?

きれいな青い空と青い海、色とりどりの花が咲いている緑あふれる島でいったい何が起こるのか……。さらなる新情報(ひみつ)に今後も期待が高まる。

(C)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会