ナガノ氏による漫画「ちいかわ」初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』(7月24日公開)の90秒予告映像が公開された。

本作で描かれるのは、原作でも屈指の人気長編エピソードとして知られる“セイレーン編”。予告映像では、ある島に招かれたちいかわ、ハチワレ、うさぎたちが、歓迎ムードの中で限定グルメや観光を楽しむ一方、島に呼ばれた本当の理由が“セイレーン討伐”だったと知る展開が映し出される。

映像内では、島民からさすまたを渡され困惑するちいかわ、島を守ろうと意気込むハチワレ、セイレーンと人魚に“びんよよ”で立ち向かううさぎの姿も登場。さらに、カレーを食べる謎のキャラクター・島二郎も描かれている。

あわせて、オープニングテーマがナガノ氏作詞、ハチワレ(CV：田中誠人)歌唱による新曲「くつずれ」に決定したことも発表された。テレビアニメシリーズの「ひとりごつ」に続き、ハチワレが歌唱を担当する楽曲となる。また、原作で印象的に描かれていた「島のうた」も初めて音楽として登場し、予告映像に使用されている。

島二郎・セイレーン役のキャスト発表

キャスト情報も解禁され、ちいかわが森の奥で見つけた店「島二郎」の店主・島二郎役を最上嗣生、不思議な歌の力を持つセイレーン役を鈴木みのりが担当する。

島二郎 役：最上嗣生コメント

僕自身もそうですが、僕のまわりもみんなちいかわが大好きだったので、そんな中でしかもあの「島二郎」で参加させていただけるなんて、とても嬉しい気持ち…ですがまだどこか信じられないという心がふたつある～状態です。

突然現れるあの圧倒的ビジュアルから繰り出される最高に頼れるアニキ分…!料理もできるし友誼に篤く広い背中に輝くお尻。まさにイケオジ成分が詰まっている感じですよね。僕もそんな島二郎の一端を担えてとても嬉しいです。

この『映画ちいかわ』は、ちいかわとは別のキャラの目線で見てみるとまたちょっと違った見え方がしたり、深く考えさせられるところがあったりと、ナガノ先生感マシマシな僕もとても大好きなお話です。ぜひ皆様にはこの映画を隅から隅まで楽しんでいただければと思います。楽しみに待っててくれよ…な!!

セイレーン 役：鈴木みのりコメント

セイレーン役に決まった時は、大声で『イヤッハーー!』と叫びたいくらいに、嬉しかったです! あの『ちいかわ』のオーディションを受けられるだけで光栄だったのですが、セイレーンには、私がずっと挑戦してみたいと思っていた魅力がぎゅっと詰まっていて、この出会いに勝手に運命を感じていました。

オーディションではとにかく後悔のないように、隅々まで原作を読み、沢山考えて、全力で楽しく演じました。そんな私なりのセイレーンが、ナガノ先生や制作チームの皆様に届いた嬉しさを自信に変えて…!身の引き締まる思いで、アフレコに挑みました。

セイレーンは仲間を思う気持ちを持ったまっすぐな子、という印象です!私がセイレーンと同じ種族や人魚だったら、セイレーンの言動は何一つ気にせず、仲良くなりたい! と、人魚達と息ぴったりな姿を見ているとつい思ってしまいます。演じる時はそんなセイレーンらしさを大切に。作品やちいかわ達にとっての立ち位置よりも、セイレーン本人の感情を優先に、目的にまっすぐ、日々を楽しんで生きることを意識しました。結果としてその姿が皆様の目にどう映るのかが楽しみです!

皆様が待ち望んでいた『セイレーン編』の映画化、そしてセイレーンの登場…! その期待に応えられるよう、精一杯セイレーンを演じ、歌いました。ナガノ先生の描いた世界そのままに、映画ならではの表現も盛り沢山です。セイレーンも大迫力で皆様の前に登場します!そしてもちろん、ちいかわをはじめとするお馴染みのキャラクター達も大活躍です!私もアフレコ中、あまりの可愛さに終始興奮しっぱなしでした。ファンの皆様、お楽しみに…!今年の夏は、ちいかわの夏になること間違いなしです!

(c)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会