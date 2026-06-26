「すごいビッグマウスで自信家の人だと思ってたけど……」タレントの伊集院光が、22日深夜に放送されたTBSラジオ『伊集院光 深夜の馬鹿力』(毎週月曜25:00～)に出演。「FIFAワールドカップ2026」で解説を務めた本田圭佑について語った。

伊集院光

本田圭佑の解説は「1分も経たないうちに……」

伊集院は「本田圭佑さんの解説の素晴らしさ」と切り出し、「“予言”みたいな扱い方やめてほしいんだよね。本人の経験とかのすべてを使って出てる、かなり精巧な“予測”に基づいてる」と持論を展開した。

本田の解説スタイルについて、「いろんな状況判断をしながらやってる人の心の声がすごい聞こえてるみたいで。俺みたいなド素人が言うのも何だけど、すっごい面白くて」と評価。そのうえで、「点入ったときに一番喜ぶのは本田さんなんだけど、すぐ切り替えるのも本田さんだよね」と指摘した。

「本田さんは『よっしゃー!』ってやって、解説者らしくないって言うかもしれないぐらい喜ぶけど、次の瞬間『ここで緩むことがどれぐらい悪いか』『2対0っていう得点の怖さ』みたいな話をすぐ始めるじゃん」と感心した様子。さらに、「終わった瞬間は喜んで。俺の体感ではたぶん1分も経たないうちに、『次の試合にどうなって3位で入るのか、2位で入るのか』の話をもう冷静にしてんだよ」と驚きを語った。

伊集院は、「俺らは、すごいビッグマウスで自信家の人だと思ってたけど、いざ試合ではそういう人じゃないというか」と印象を述べ、「ちゃんと悪い予感とかも全部、ものすごいスピードで考えてる人なんだなと思って、すごい感心した」と感銘を受けていた。