「“イケイケドンドン”って言葉使ってますけど……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、元サッカー日本代表・本田圭佑の解説に言及した――。

岡村隆史

本田圭佑のW杯解説を矢部浩之も絶賛「すごい」

FIFAワールドカップ2026の1次リーグ戦において、地上波放送の解説を担った本田。25日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、翌朝に控えたスウェーデン戦の話題になると、岡村は、「朝早いですけど。本田さんが、“通勤時間を遅らせたほうがいいんじゃないか?”って。本田さん、背負いすぎちゃうかなと思う(笑)。そこまで本田さんが言わなアカンことか? て思ったんですけど……」と苦笑い。本田の解説は、日本中で大きな話題を呼んでおり、矢部浩之も、「フィーバーですからね。すごいよね」と感嘆した。

また、「イケイケドンドンです」「99.99999パーセント勝ちます」など、ユーモアを交えた“名言”を連発している本田だが、岡村は、「“イケイケドンドン”って言葉使ってますけど。その前に、我々が使ってますからね」と指摘。コンビで出演した映画『岸和田少年愚連隊』(96)で、「イケイケドンドンか、ニコニコバイバイか」というセリフがあり、「関西にあった言葉で。いち早く『岸和田少年愚連隊』で言ってるんですよ」と猛アピール。矢部浩之が、「自分らの親世代の言葉やね」と話すと、「昔の流行語みたいな。なんでそのタイミングで言わはったんか、本田さんわからないですけど」と返していた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。