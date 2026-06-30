一番くじに7月25日、最恐怪獣「ゴジラ」が登場。ゴジラ造形の第一人者・酒井ゆうじ氏が手掛けたフィギュアなど、クオリティの高い圧巻のラインアップに、ファンから期待の声が寄せられています。

今回の一番くじは、2001年公開の『ゴジラ モスラ キングギドラ大怪獣総攻撃』の名場面、大涌谷からゴジラが出現する一瞬を躍動感溢れる造形で再現したフィギュアをはじめ、怪獣原型師である酒井ゆうじ氏が手掛ける大迫力のフィギュアが多数登場。また、コレクションしたくなるアクリルスタンドやステッカー、モンスターヘッドのマグネットなど全7等級+ラストワン賞のラインナップとなっています。

SNSでは、「やべえバトラ欲しいいいいいいいいい!!!」「ゴジラジュニアがとても良い感じ。これは欲しい」「酒井ゆうじさん監修最高かよw」「バイト代も入るし20回くらいは引くわ!」「えっ、全部ほしい…これは全種類コンプしたくなるやつだ!」と多くのファンが興奮状態に。

1回900円で、7月25日より順次、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、ゴジラストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場します。

ラインナップはこちら!

【A賞】ゴジラ(2001) SOFVICS 大涌谷出現ver.

「ゴジラ モスラ キングギドラ大怪獣総攻撃」より、ゴジラが大涌谷に出現したシーンをイメージした「酒井ゆうじ超絶造形コレクション」。全高約23cm。

一番くじ「ゴジラ 最恐怪獣王列伝」ゴジラ(2001) SOFVICS 大涌谷出現ver.

【B賞】バトラ(幼虫) SOFVICS

モスライヤーを記念して「ゴジラVSモスラ」のバトラ(幼虫)が「酒井ゆうじプロデュースコレクション」のSOFVICSで登場。サイズは約19㎝、高さは約11cm。

一番くじ「ゴジラ 最恐怪獣王列伝」バトラ(幼虫) SOFVICS

【C賞】ゴジラジュニア フィギュア

「酒井ゆうじプロデュースコレクション」からゴジラジュニア。サイズは約12cm。

一番くじ「ゴジラ 最恐怪獣王列伝」ゴジラジュニア フィギュア

【D賞】ACLLECT -ゴジラ vol.4-

怪獣たちのアクリルスタンドシリーズACLLECT(アクレクト)全12種のコレクション。第4弾のシークレット2種には新たなレアリティのポスターレア(PR)が追加。サイズは約8.5cmで、ランダム。

【E賞 ゴジラチャームコレクション

デザインされたアクリルと立体感のあるラバーがセットになったチャーム。サイズは約5～7cmで、全7種から選ぶことができます。

一番くじ「ゴジラ 最恐怪獣王列伝 ゴジラチャームコレクション

【F賞】ゴジラグラフィックコレクション

映画公開当時のデザインを採用したクリアポスター(B4)、もしくは4枚セットのプリズムステッカー(約8cm)が選べるコレクション。

【G賞】モンスターヘッドマグネット

ゴジラ(1966)、メガロ、チタノザウルス、M.O.G.E.R.A.、メガギラス、ゴジラ(2002)の頭だけのマグネット。全6種ランダムで、サイズは約4～7cm。

【ラストワン賞】ゴジラ(2001) 夜間戦闘 SOFVICS 熱線放射ver.

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、熱線放射バージョンの発光するゴジラを再現した「酒井ゆうじ超絶造形コレクション」。全高約23cm。

一番くじ「ゴジラ 最恐怪獣王列伝」ゴジラ(2001) 夜間戦闘 SOFVICS 熱線放射ver.

なお、ダブルチャンスキャンペーンにも、「ゴジラ(2001) 夜間戦闘 SOFVICS 熱線放射ver.」が登場。キャンペーン期間は10月末日までとなっており、当選数は50個。

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