ローソンにて、6月27日より「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」(1回850円)が発売される。

アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」から1st STAGEに登場するキャラクターをハイクオリティフィギュア「MASTERLISE」シリーズで立体化。ジョニィ・ジョースターやジャイロ・ツェペリらがラインナップしており、ラストワン賞にはディエゴ・ブランドーのフィギュアが登場する。

A賞 ジョニィ・ジョースター MASTERLISE

B賞 ジャイロ・ツェペリ MASTERLISE

C賞 スローダンサー MASTERLISE

D賞 ルーシー・スティール MASTERLISE

E賞 スティーブン・スティール 小物入れ

ラストワン賞 ディエゴ・ブランド― MASTERLISE