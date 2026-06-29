野木亜紀子が原案・脚本、片桐崇が監督を務める完全新作オリジナルTVアニメーション『LONA』が、2027年春に放送開始することが決定した。あわせてティザービジュアル3種、Teaser PV、Teaser CMも公開された。

本作は、『アンナチュラル』『MIU404』『ラストマイル』などで知られる野木と、『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』の片桐、そして『進撃の巨人』『SPY×FAMILY』などを手がけるWIT STUDIOがタッグを組むオリジナルTVアニメーション。企画・アニメーション制作はWIT STUDIOが担当する。

キャラクターデザイン原案には『約束のネバーランド』で知られる出水ぽすか、音楽には世武裕子、アニメーションプロデューサーには山中一樹が参加。メディアの垣根を越えたクリエイター陣が集結した。

物語の舞台は少し未来の壊れた世界。人々が「死んだはずの人間に、襲われる」という事変に直面する中、政府はその対処を脳神経光解析研究室「LONA」に依頼する。研究員の青と見習い研究員の珊瑚は、死者の脳を解析することで、事態の謎へ迫っていく。作品は「死者の想いに触れ、世界に立ち向かう研究者たちを描く脳科学アドベンチャー」とされている。なお、本作の舞台は兵庫県播磨科学公園都市にある理化学研究所の大型放射光施設「SPring-8」がモデルになっているという。

公開されたティザービジュアルは3種。主人公のひとりでLONAの見習い研究員・珊瑚にフォーカスしたもの、物語の主戦場となる脳神経光解析研究室「LONA」を描いたもの、そして物語のカギを握る“ある物体”をメインに据えたものが解禁された。

キャストは、研究員の青役を寿美菜子、見習い研究員の珊瑚役を永瀬アンナ、LONAの施設で活躍するマスコット・無限役を和泉風花が担当する。

コメント

【原案・脚本：野木亜紀子】

才能ほとばしる片桐監督、バイタリティあふれる山中Ｐ、信頼できる和田社長、そしてWIT STUDIO。この心強いチームとようやくここまで漕ぎ着けました。２０２０年からの総打ち合わせ＆作業時間は吐き気がするほど膨大、スタッフ数は莫大。アニメを作るって本当に大変なんだなと畏怖を超えて恐怖を味わっています。アニメにしかできない表現を！ということで、憧れだった大型放射光施設を舞台に、脳と世界に挑みます。ステイ・アライブ。お楽しみに！

【監督：片桐 崇】

一生に一度のことが起こりました。野木さん脚本のアニメが作れたのです。淡くそんな期待をされていた方も多いと思います。僕もその一人でした。初めてシナリオを読んだ時の感動を昨日のことのように覚えています。そして、これからこのアニメを見る皆さんがうらやましい。僕がしたあの体験を皆さんができるだなんて！LONA、面白いです。首を長くしてお待ちください！

【キャラクターデザイン原案：出水ぽすか】

ここに生きて生活しているキャラクターを作れればと思い取り組みました。キャラクター内面を探りながらデザインを考えることは難しくも本作に深くのめり込める工程でした。参加当初は世界設定への驚きが大きく、最初から脚本を読む手が止まりませんでした！

【キャラクターデザイン：飯野雄大】

キャラクターデザインとしてLONAに携わることになった時は本当に驚きました。同時に、自分には務まるだろうかと不安になりました。でも、この作品を理解を深めていく内に前向きな気持ちになる事が出来ました。どうぞLONAをよろしくお願いします。

【音楽：世武裕子】

近年、アニメーションでの表現の面白さに個人的にすごく感銘を受ける機会が重なり、アニメーションの音楽をもっとやってみたいなと思っていたところ、アカデミー賞の授賞式で野木さんから本作のお誘いをいただきました。なんと素敵な巡り合わせでしょう！WIT STUDIOの皆さん、片桐監督、とにかく作品作りを楽しんでいる人たちに囲まれて、私も楽しくって仕方ないです！

【アニメーションプロデューサー：山中一樹】

2020年企画立ち上げから早6年が経過しました。いったいどうやって映像にしたらいいんだと思いながら始まりましたが、もうほんといっぱい打ち合わせして、いっぱいやり取りもしました。ようやく形になり、みなさまにご覧いただける準備に目途がつきました。現場はまだまだ鋭意制作中です。野木さんの脚本パワーに負けないようにと片桐くん・飯野さんを筆頭に日々思案し、チャレンジしております。嬉しいことに、心強く・クリエイティブなスタッフがたくさん集まってくれています。素晴らしい制作チームで自信を持ってお届けできるはずです！あと10か月！！！お待ち！！！ください！！！！

【企画：和田丈嗣（WIT STUDIO代表取締役社長）】

野木亜紀子さんが書かれた物語に、本当にたくさんの仲間が集まってくれました。兵庫県の播磨にある「SPring-8」の取材を通じて生まれた「とても小さなものを解析することで大きな謎を解こう」としている人たちの物語が始まります。すこしずつ完成していく映像の一つ一つが、僕の想像を超えて「むっちゃええやん」と日々、驚いています！WIT STUDIO設立15年目、オリジナルTVアニメーション『LONA』を皆様にお届けします！

【青：寿 美菜子】

青を演じさせてもらいます、寿美菜子です。そして「LONA」に心惹かれた1人です。オーディション時に、監督の片桐さん&脚本の野木さんから、今作にかける熱く温かいメッセージをいただき、感動しました。オリジナル作品で、これだけみんながリスペクトし合いながら、同じ場所を目指して走れるんだと。アフレコも始まり、そのチームの一員になることができて嬉しいです。あなたも「LONA」の仲間になってください。

【珊瑚：永瀬アンナ】

オーディションで初めて企画書を読んだとき、「脳」「死者の想い」「強い光」という言葉に惹かれ、作品の世界観に一気に引き込まれました。未知の物語への期待に胸が高鳴ったのを覚えています。また、原案・脚本が野木亜紀子さんだと知り、より一層「参加したい」という思いが強くなり、全力でオーディションに臨みました。こうして珊瑚を演じられることをとても嬉しく思っています。珊瑚がこの先どんな運命を辿っていくのか、私自身とても楽しみです。皆さまもどうぞお楽しみに！

【無限：和泉風花】

無限の声を担当します和泉風花です。無限！一体何者なんでしょう…！！！大きくて可愛いです！とにかくワクワクする、考察心をくすぐられるストーリー展開で、「何か」がありそうなこの世界で人と人とが繋がって紡いでいく物語と、きっとその「何か」のせいで生まれていく展開と…この作品をトップクリエイターの皆さんと一緒に作り上げられること、そして皆様に観ていただけるのがとても楽しみです！よろしくお願いします！！！

(c)WIT STUDIO/LONA COMMITTEE