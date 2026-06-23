「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の、尾田栄一郎による少年マンガ『ONE PIECE』より、同作のヒロインたちの魅力を描くTVアニメ『ONE PIECE HEROINES』が、7月5日よる11時15分から一夜限りで放送される。主題歌はアイナ・ジ・エンドの新曲『Blue Shining Star』に決定、また楽曲音源を使用した予告映像も公開された。

TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』キービジュアル

本作は、『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』の中の一編「episode:NAMI」が原作。本編では見られないヒロインたちの多面的な魅力を描き、ロビンが登場するなどアニメオリジナルの要素も加えたストーリーで展開する。

本作の主題歌が、アイナ・ジ・エンドの新曲『Blue Shining Star』に決定。本楽曲はアイナ・ジ・エンド自身が、数々のアーティストの楽曲を手がけているRyosuke “Dr.R” Sakaiとともに作詞・作曲を行なった。心に決めた覚悟、それ故の生きづらさもあるが、困難に打ち勝ち強い思いをもって切り拓(ひら)いていく意志を歌った楽曲となっている。

また、主題歌『Blue Shining Star』の音源を使用した、アニメの予告も公開となった。ナミたちの新たな一面を予感させるカットとともに、耳に残る中毒性のあるサウンドが印象的な内容となっている。

アイナ・ジ・エンド コメント

「このたび、『ONE PIECE』のヒロインたちの魅力を描いたアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌を担当することが決まりました。この『Blue Shining Star』という楽曲では、“生きづらさからの脱出”や、強さを兼ね備えた女性たちを描きました。リズミカルなサウンド感で、踊れるような楽しい曲になっていますので、ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたらうれしいです」

TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』あらすじ

購入した靴の作りが粗く、足を痛めてしまったナミ。不満に思ったナミは靴を返品しに店へ行くと、デザイナーのルブノに出会う。彼はナミに「ショーに出てくれれば、靴を作り直す」と言うが、実際に靴を直すのは靴職人のミウチャだった。

放送日時

7月5日(日) よる11時15分〜11時45分

※『ワンピース』1169話は7月12日(日)よる11時15分より放送

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